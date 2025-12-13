कानपुर में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी में दो गिरफ्तार, 200 से ज्यादा CCTV खंगाले गए

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा पुलिस ने शुक्रवार रात अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी और ईंट चलाकर दहशत फैलाने वाले नकाबपोश दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद दो आरोपितों को पकड़ा, जिनकी पहचान बर्रा विश्वबैंक निवासी कृष्णा परमार और बाबूपुरवा के नयापुरवा निवासी यश यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में शामिल कार भी बरामद की है।

कार से पहुंचे तीनों आरोपितों ने प्रदेश अध्यक्ष के बाहर गाली-गलौज करने के बाद एक के बाद एक तीन बम फेंके और ईंट-पत्थर भी चलाए थे। आरोपितों ने कार का नंबर छिपाने के लिए नंबर प्लेट पर काले रंग का टेप चिपका रखा था। पूरी घटना प्रदेश अध्यक्ष घर पर लगे सीसी कैमरे में कैद हुई थी।

जरौली फेस–वन निवासी मनोज सिंह भदौरिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनोज के मुताबिक शुक्रवार रात वह परिवार समेत घर पर मौजूद थे। रात करीब 9:50 बजे उनके घर एक बाहर एक सफेद रंग की आल्टो कार आकर रुकी।

कार से नकाबपोश तीन युवक उतरे और उतरते ही गाली–गलौज करते हुए उनके घर पर एक के बाद एक तीन बम मारे। बमबाजी से उनके घर की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके की आवाज से ही उनका परिवार और आसपड़ोस वाले दहशत में आ गए। लोगों ने आनन-फानन घरों के दरवाजे, खिड़कियां और लाइटें बंद कर लीं।

इसके बाद तीनों आरोपित कार में सवार होकर भाग निकले। उनके जाने के बाद यूपी–112 पर फोन करके घटना की जानकारी पुलिस को दी। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक जांच के बाद आरोपितों की तलाश शुरू कर दी।