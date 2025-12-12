Language
    बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर रियल स्टेट कारोबारी से ढाई लाख हड़पे, मुकदमा दर्ज

    By Atul Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:41 PM (IST)

    बिजली विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपित शकील अहमद ने रियल एस्टेट कारोबारी हारुन असलम से ढाई लाख रुपये ठग लिए। शकील खुद को बिजली विभाग ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, महाराजपुर (कानपुर)। बिजली विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपित ने रियल स्टेट कारोबारी से ढाई लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने महाराजपुर थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    चकेरी के सावित्री नगर निवासी हारुन असलम का नर्वल मोड़ पर रियल स्टेट कार्यालय है। यहां फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना अंतर्गत औरंगाबाद सिठौरा का शकील अहमद आता था। वह अपने को बिजली विभाग में कार्यरत बताता था। कई माह पहले उसने बताया कि बिजली विभाग में मीटर रीडर की भर्ती निकली है।

    भर्ती अधिकारी से उसकी अच्छी जान पहचान है। किसी को नौकरी दिलानी हो तो ढाई लाख रुपये पड़ेंगे। पीड़ित ने भतीजे की नौकरी के नाम पर आरोपित को ढाई लाख रुपये दे दिए। एक माह बाद उसने नियुक्ति पत्र भेजा तो वह जांच में फर्जी निकला। रुपये वापस मांगने पर उसने जान माल की धमकी दी। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया मुकदमा दर्जकर आरोपित की तलाश की जा रही है।