बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर रियल स्टेट कारोबारी से ढाई लाख हड़पे, मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, महाराजपुर (कानपुर)। बिजली विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपित ने रियल स्टेट कारोबारी से ढाई लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने महाराजपुर थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

चकेरी के सावित्री नगर निवासी हारुन असलम का नर्वल मोड़ पर रियल स्टेट कार्यालय है। यहां फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना अंतर्गत औरंगाबाद सिठौरा का शकील अहमद आता था। वह अपने को बिजली विभाग में कार्यरत बताता था। कई माह पहले उसने बताया कि बिजली विभाग में मीटर रीडर की भर्ती निकली है।