Train Cancelled: कोहरे की वजह से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, कई ट्रेनें रद; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। सर्दी में कोहरे से ट्रेनों की गति पर असर पड़ा है। ट्रेनें घंटों विलंबित हो रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा। सर्दी की वजह से कई ट्रेनों को निरस्त करने की घोषणा भी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोहरे का असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर अधिक पड़ रहा है। ट्रेनें पांच से 14 घंटे तक विलंबित होने लगी हैं। इसको लेकर यात्री अपनी यात्रा निरस्त करा रहे हैं। शनिवार को 973 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।

ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली-हसनपुर रोड विशेष ट्रेन 15 घंटे विलंबित रही। ट्रेन संख्या अमृतसर-किशनगंज विशेष आठ घंटे, ट्रेन संख्या रक्सौल -उधना विशेष 11 घंटे, ट्रेन संख्या 04095 पाटलिपुत्र- आनंद विहार विशेष 11 घंटे ट्रेन संख्या 04097 हसनपुर रोड-ई दिल्ली विशेष आठ घंटे, ट्रेन संख्या 05733 अमृतसर-किशनगंज विशेष आठ घंटे, ट्रेन संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष छह घंटे विलंब से सेंट्रल स्टेशन पहुंची।