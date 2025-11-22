Train Cancelled: कोहरे की वजह से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, कई ट्रेनें रद; देखें लिस्ट
कानपुर में कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, जिससे वे 15 घंटे तक लेट हो रही हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। लंबी दूरी की ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और यात्री अपनी यात्रा रद्द करा रहे हैं। शनिवार को 973 यात्रियों ने यात्रा रद्द की। यात्री मोबाइल ऐप और पूछताछ काउंटर से जानकारी ले रहे हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। सर्दी में कोहरे से ट्रेनों की गति पर असर पड़ा है। ट्रेनें घंटों विलंबित हो रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा। सर्दी की वजह से कई ट्रेनों को निरस्त करने की घोषणा भी की गई है।
कोहरे का असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर अधिक पड़ रहा है। ट्रेनें पांच से 14 घंटे तक विलंबित होने लगी हैं। इसको लेकर यात्री अपनी यात्रा निरस्त करा रहे हैं। शनिवार को 973 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।
ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली-हसनपुर रोड विशेष ट्रेन 15 घंटे विलंबित रही। ट्रेन संख्या अमृतसर-किशनगंज विशेष आठ घंटे, ट्रेन संख्या रक्सौल -उधना विशेष 11 घंटे, ट्रेन संख्या 04095 पाटलिपुत्र- आनंद विहार विशेष 11 घंटे ट्रेन संख्या 04097 हसनपुर रोड-ई दिल्ली विशेष आठ घंटे, ट्रेन संख्या 05733 अमृतसर-किशनगंज विशेष आठ घंटे, ट्रेन संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष छह घंटे विलंब से सेंट्रल स्टेशन पहुंची।
यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेनों की वास्तविक स्थिति का पता लगाते रहे। जो यात्री स्टेशन पहुंच गए थे वे पूछताछ काउंटर जानकारी करते रहे। सेंट्रल पर लगी स्क्रीन पर भी ट्रेनों के आने का समय देखते रहे। जिन यात्रियों की ट्रेनें अधिक समय तक विलंबित थी, उन्होंने यात्रा निरस्त करना बेहतर समझा। कई यात्री दूसरे साधनों से गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
