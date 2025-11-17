Language
    सर्दियों में यात्रा करने वाले ध्यान दें! 1 दिसंबर से इन 15 ट्रेनों का रूट बदला, कई ट्रेनें निरस्त

    By Daud Khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर जाने वाली कई ट्रेनें कोहरे के कारण 1 दिसंबर से अगले वर्ष फरवरी तक बंद रहेंगी। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी और कुछ के फेरे कम किए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और उनसे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने का आग्रह किया है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे के कारण एक दिसंबर से अगले वर्ष फरवरी तक सेंट्रल स्टेशन से होकर जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी। कई ट्रेनों के फेरे कम किए जाएंगे।

    ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी

    गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक दिसंबर से 12 फरवरी तक, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस एक दिसंबर से 26 फरवरी तक, संत्रागाछी-आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दिसंबर से दो मार्च तक,आनंद विहार टर्मिनल-हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दो दिसंबर से 27 फरवरी तक निरस्त रहेगी।

    आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर दो दिसंबर से 13 फरवरी तक,आनंद विहार टर्मिनल-संत्रागाछी दो दिसंबर से तीन मार्च तक,काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस आठ दिसंबर से 23 फरवरीतक,कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस नौ दिसंबर से 24 फरवरी तक निरस्त रहेगी।

    ये ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी

    सियालदह- अजमेर दैनिक के बजाय एक मार्च तक अलग-अलग तारीखों में बुधवार व शुक्रवार को चलाई जाएगी।अजमेर-सियालदह दैनिक के बजाय मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलेगी।आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर सप्ताह में तीन दिन के बजाय बुधवार को साप्ताहिक चलेगी।

    भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। कामख्या-आनंद विहार टर्मिनल नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस दैनिक के बजाय सप्ताह में रविवार व बुधवार को 25 फरवरी तक चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-कामख्या नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस दैनिक के बजाय मंगलवार व शुक्रवार को 27 फरवरी तक चलेगी।

    अलीपुर द्वार जंक्शन-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस शनिवार व बुधवार को 28 फरवरी तक चलेगी। दिल्ली-अलीपुर द्वार जंक्शन दैनिक के स्थान पर सोमवार व शुक्रवार को 27 फरवरी तक चलेगी। गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन के बजाय बुधवार व रविवार को 15 फरवरी तक चलेगी।

    आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर सोमवार व गुरुवार को 12 फरवरी तक चलेगी। मऊ-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन बजाय मंगलवार को 10 फरवरी तक चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-मऊ एक्सप्रेस सप्ताह में शुक्रवार को 13 फरवरी चलेगी।