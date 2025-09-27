आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन ने सफाई कर्मियों को मारी टक्कर, चार की मौत
उन्नाव के बेहटामुजावर क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के सफाई कर्मियों को टक्कर मार दी जिससे चार कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा और पुलिस की टीम राहत कार्य में जुट गई हैं जिसके कारण एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया।
जागरण संवाददाता, उन्नाव । बेहटामुजावर क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के सफाई कर्मियों को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार, इस सड़क हादसे में चार कर्मियों की मौत की हो गई है।
लगा लंबा जान
दुर्घटना की जानकारी मिलने परयूपीडा और पुलिस की टीम राहत कार्य में जुटी हैं। इस भीषण हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कई किमी तक लंबा जाम लग गया है।
