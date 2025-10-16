लोडर में लदे पत्थर ऊपर गिरने से युवक की मौत, अरौल कट पर नीचे उतरते वक्त हुआ हादसा
बिल्हौर के अरौल में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दुखद घटना घटी। लोडर में लदे पत्थर फिसलने से 35 वर्षीय सुनील की मौत हो गई। वह लखनऊ से पत्थर लेकर जा रहा था, तभी अरौल कट पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिवार को सूचित कर दिया है।
संवाद सहयोगी, बिल्हौर। अरौल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के कट पर लोडर में लदे पत्थर ऊपर गिरने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अरौल जा रहा था चालक
गुरुवार सुबह लखनऊ से लोडर में घरों में लगने वाले पत्थर लादकर चालक अरौल जा रहा था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के अरौल कट पर नीचे उतरते समय लोडर में लदे पत्थर फिसलकर दूसरी ओर गिर गए। इस दौरान पास बैठा युवक पत्थरों के नीचे दबकर घायल हो गया। चालक ने लोडर रोककर पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने किसी तरह पत्थर हटवाकर घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान सीतापुर के जलालपुर, मिहौली निवासी 35 वर्षीय सुनील पुत्र संतराम के रूप में हुई है। स्वजन को सूचना दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।