Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लोडर में लदे पत्थर ऊपर गिरने से युवक की मौत, अरौल कट पर नीचे उतरते वक्त हुआ हादसा 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    बिल्हौर के अरौल में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दुखद घटना घटी। लोडर में लदे पत्थर फिसलने से 35 वर्षीय सुनील की मौत हो गई। वह लखनऊ से पत्थर लेकर जा रहा था, तभी अरौल कट पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिवार को सूचित कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बिल्हौर। अरौल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के कट पर लोडर में लदे पत्थर ऊपर गिरने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    अरौल जा रहा था चालक

    गुरुवार सुबह लखनऊ से लोडर में घरों में लगने वाले पत्थर लादकर चालक अरौल जा रहा था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के अरौल कट पर नीचे उतरते समय लोडर में लदे पत्थर फिसलकर दूसरी ओर गिर गए। इस दौरान पास बैठा युवक पत्थरों के नीचे दबकर घायल हो गया। चालक ने लोडर रोककर पुलिस को सूचना दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने किसी तरह पत्थर हटवाकर घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान सीतापुर के जलालपुर, मिहौली निवासी 35 वर्षीय सुनील पुत्र संतराम के रूप में हुई है। स्वजन को सूचना दे दी गई है।