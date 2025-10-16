लोडर में लदे पत्थर ऊपर गिरने से युवक की मौत, अरौल कट पर नीचे उतरते वक्त हुआ हादसा 

संवाद सहयोगी, बिल्हौर। अरौल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के कट पर लोडर में लदे पत्थर ऊपर गिरने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

अरौल जा रहा था चालक

गुरुवार सुबह लखनऊ से लोडर में घरों में लगने वाले पत्थर लादकर चालक अरौल जा रहा था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के अरौल कट पर नीचे उतरते समय लोडर में लदे पत्थर फिसलकर दूसरी ओर गिर गए। इस दौरान पास बैठा युवक पत्थरों के नीचे दबकर घायल हो गया। चालक ने लोडर रोककर पुलिस को सूचना दी।