    ट्रक में कार घुसने से मामा-भांजे की मौत, घर छोड़ने जा रहा दोस्त गंभीर रूप से घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:39 PM (IST)

    सचेंडी के किसान नगर में शुक्रवार देर रात एक कार खड़े ट्रक में घुस गई, जिससे मामा अनुराग मिश्रा (28) और उनके भांजे ओमदीप मिश्रा की मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। अनुराग जरौली फेस टू के रहने वाले थे और एक सोलर पैनल कंपनी में काम करते थे। उनके भाई आनंद मिश्रा ने बताया कि ओमदीप शुक्रवार दोपहर गजनेर मोहाना से उनके घर आया था।  

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी के किसान नगर में शुक्रवार देर रात खड़े ट्रक में कार घुस गई। हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जरौली फेस टू निवासी 28 वर्षीय अनुराग मिश्रा उर्फ गोपाल सोलर पैनल की एक कंपनी में काम करते थे। बड़े भाई आनंद मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर दूर की रिश्तेदारी में लगने वाला भांजा कानपुर देहात के गजनेर मोहाना निवासी ओमदीप मिश्रा घर आया था।

    इसके बाद देर रात लगभग तीन बजे अनुराग अपने साथी शुभम के साथ उसकी कार से ओमदीप को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। सचेंडी के किसान नगर के पास हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे उनकी कार पीछे से घुस गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना पुलिस राहगीरों की मदद से उन्हें एलएलआर अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने अनुराग और ओमदीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया।

    शुभम के स्वजन उसे वहां से निजी अस्पताल ले गए। आनंद ने बताया कि परिवार में पिता रामकिशोर, मां निर्मला और वे दो भाई थे, लेकिन दीपावली के दो दिन पहले छोटा भाई परिवार को छोड़ गया। वहीं, ओमदीप के साले प्रांशु दीक्षित ने बताया कि जीजा बिजली विभाग में कार्यरत थे। 13 फरवरी 2020 को उनकी शादी बहन अंकिता से हुई थी, जिनसे दो साल का बेटा है। त्योहार की परिवार तैयारी कर रहा था। क्या पता था कि एक हादसे में दो घरों के दीपक बुझ जाएंगे।

    साली बोली- रात में ही जीजा से फोन पर हुई थी बात, सुबह मौत की खबर मिली

    दिवंगत ओमदीप का परिवार पोस्टमार्टम हाउस में बिलखता था। साली रश्मि दीक्षित ने बताया कि रात लगभग सवा 11 बजे फोन पर बात हुई थी। दांत में दिक्कत बताई तो वह बोले कि शनिवार को डाक्टर के पास ले चलेंगे। सुबह उनकी मौत की खबर मिली। यह कहते कहते वह फफक पड़ी।