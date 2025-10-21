त्योहारों के समय दर्दनाक हादसा: सिंघाड़ा तोड़ते वक्त तालाब में डूबे चार बच्चे, एक की मौत
कानपुर के बिल्हौर में सुजावलपुर भढ़िया गांव के पास तालाब में सिंघाड़ा तोड़ते समय नाव पलटने से चार बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, जिनमें से दो सुरक्षित हैं। गंभीर रूप से घायल दो बच्चों में से एक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरी बच्ची का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बिल्हौर (कानपुर)। उत्तरीपुरा क्षेत्र के सुजावलपुर भढ़िया गांव में तालाब में सिंघाड़ा तोड़ते समय नाव पलटने से चार बच्चे डूब गए। आसपास मौजूद लोगों व स्वजन ने चारों बच्चों को किसी तरह तालाब से बाहर निकाल लिया। दो बच्चे सुरक्षित बच गए, वहीं दो बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी बच्ची का उपचार चल रहा है।
सुजावलपुर भढ़िया गांव निवासी श्याम बाबू कश्यप ने गांव के पास स्थित तालाब में सिंघाड़े की फसल की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह उनकी 15 वर्षीय बेटी तान्या, 12 वर्षीय मनु, 9 वर्षीय बेटा कृष्णा और पड़ोसी सोनू शर्मा का 15 वर्षीय पुत्र कन्हैया तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने गए थे। बच्चे दो नावों में सवार होकर सिंघाड़ा तोड़ रहे थे।
इस बीच एक नाव में पानी भरने लगा तो उस पर सवार दो बच्चे दूसरी नाव में चढ़ने लगे। इस दौरान नाव पलट गई और चारों बच्चे डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो स्वजन और ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों ने तालाब में कूदकर चारों बच्चों को बाहर निकाला। मनु और कृष्णा सुरक्षित बच गए। जबकि तान्या और कन्हैया की हालत गंभीर देख स्वजन निजी अस्पताल ले गए। ज
हां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया। वहीं तान्या को कानपुर रेफर कर दिया। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि दो बच्चे सुरक्षित हैं। एक बच्चे कन्हैया की मौत हो गई है और तान्या का उपचार चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।