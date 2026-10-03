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5000 कॉल्स का खौफनाक सच... कानपुर की युवती के सिपाही बनते ही शादीशुदा शिक्षक पड़ा पीछे, तंग आकर फंदा लगा दी जान, आरोपित गिरफ्तार

By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 03 Oct 2026 09:05 PM (IST)

कानपुर में महिला सिपाही प्रतीक्षा सिंह की आत्महत्या के मामले में आरोपी शिक्षक विक्रम सिंह चंदेल को गिरफ्तार कर जेल ...और पढ़ें

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपित विक्रम सिंह चंदेल। जागरण

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपित विक्रम सिंह चंदेल। जागरण

HighLights

  1. महिला सिपाही प्रतीक्षा सिंह ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या की

  2. आरोपी शिक्षक विक्रम सिंह चंदेल को न्यायालय ने जेल भेजा

  3. शिक्षक शादी के लिए सिपाही पर लगातार दबाव बना रहा था

संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। रेउना थाना क्षेत्र के गिरसी गांव निवासी महिला सिपाही की आत्महत्या के मामले में आरोपित शिक्षक को शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। महिला सिपाही की शिक्षक से फोन पर बात होती थी। महिला सिपाही की शादी के लिए घरवाले लड़के देख रहे थे। इसके चलते शिक्षक करीब हफ्ते भर से फोन करके उससे झगड़ा कर रहा था और दबाव बना रहा था।

अमेठी जनपद के मोहनगंज थाना में तैनात गिरसी निवासी सिपाही 22 वर्षीय प्रतीक्षा सिंह ने बीते बुधवार को घर पर फंदा लगाकर जान दे दी थी। प्रतीक्षा उसी दिन छुट्टी लेकर घर आई थी। आत्महत्या से पहले उसने अपना फोन रि-सेट कर दिया था। पुलिस ने सीडीआर निकाली तो पता चला कि संचेडी थाना क्षेत्र के बिनौर निवासी 43 वर्षीय विक्रम सिंह चंदेल उसे फोन करता था। 10 महीनों में उसने करीब पांच हजार बार फोन किया था।

जांच में सामने आया कि विक्रम ने 2022-23 में गजनेर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फिजिकल एकेडमी खोली थी, जिसमें प्रतीक्षा और उसकी बहन दीपा कोचिंग पढ़ती थीं। विक्रम धीरे-धीरे प्रतीक्षा के घर आने लगा और नजदीकियां बढ़ने के बाद उसकी प्रतीक्षा से फोन पर बात होने लगी। प्रतीक्षा का पुलिस विभाग में चयन होने के बाद भी विक्रम उससे बात करता रहा।

इधर उसके लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू किया तो खुद शादीशुदा और दो बच्चों का पिता विक्रम दबाव बनाने लगा। हफ्ते भर से फोन पर झगड़ा कर रहा था। इसके चलते प्रतीक्षा ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि आरोपित को शनिवार को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया है।

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