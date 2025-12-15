Language
    फर्जी फर्म बनाकर 37.87 करोड़ की टैक्स चोरी करने के 4 आरोपित गिरफ्तार, SIT ने गौतमबुद्ध नगर से दबोचा

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कल्याणपुर थाने में दर्ज मुकदमे में एसआइटी ने छह माह बाद चार आरोपितों को गिरफ्तार कर 37.87 करोड़ रुपये की राजस्व चोरी का राजफाश किया है। एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

    राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त (क्षेत्र-डी) संजय कुमार सिंह ने कल्याणपुर थाने में 14 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि कुमार एंटरप्राइजेज नाम की फर्म ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिये स्वरूप नगर स्थित एक आवासीय पते पर फर्जी तरीके से जीएसटी का पंजीकरण कराया था, जबकि वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं पाई गई।

    राज्यकर विभाग की जांच में भवन स्वामी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो किसी फर्म को किराये पर जगह दी और न ही किरायेनामा में उनके हस्ताक्षर हैं। जीएसटी पोर्टल पर घोषित आंकड़ों के विश्लेषण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 155.89 करोड़ और 2025-26 में 54.83 करोड़ की फर्जी बिक्री दर्शाकर कुल 37.87 करोड़ रुपये के टैक्स की चोरी की पुष्टि हुई थी।

    पुलिस आयुक्त के निर्देश पर गठित एसआइटी ने 14 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर से बबलू कुमार, दीपांशु शर्मा, प्रिंस पांडेय और बिंदेश्वर पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से लैपटाप, कई मोबाइल फोन और सिमकार्ड बरामद किए गए हैं।