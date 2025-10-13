Language
    धूम मचाले-तू तो एवंई लुट गया... गानों पर थिरके युवा, IIT कानपुर में सुनिधि चौहान ने मचाया धमाल

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:45 AM (IST)

    कानपुर में आईआईटी के अंतराग्नि 2025 में सुनिधि चौहान के गानों ने युवाओं को दीवाना बना दिया। उन्होंने 'तू तो एवंई एवंई एवंई लुट गया...' जैसे हिट गाने गाए। युवाओं ने भी उनके साथ जमकर मस्ती की। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, कला प्रदर्शन और फोटोग्राफी जैसी कई गतिविधियाँ हुईं, जिससे युवाओं का उत्साह चरम पर रहा।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। तू तो एवंई एवंई एवंई लुट गया ... पर सुनिधि चौहान की सुरीली तान ने रविवार की शाम आइआइटी के अंतराग्नि में युवाओं को दीवाना बना दिया। हजारों की भीड़ को सामने पाकर क्रेजी गर्ल सुनिधि ने अपने हिट गीतों की झड़ी लगा दी। इससे युवाओं का जोश और भी कई गुणा बढ़ गया। हिट गीतों पर झूमते युवाओं ने सुनिधि के सुर से सुर मिलाते हुए गाया और मस्ती में जमकर थिरकते रहे।

    आइआइटी कानपुर के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव ‘अंतराग्नि 2025’ की अंतिम संध्या में युवाओं का जोश आसमान छूता दिखाई दिया। सुनिधि ने बेइंतहा यू प्यार कर बेइंतहा और महबूब मेरे महबूब मेरे , इश्क की दीवानगी सर चढ़कर बोले, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़छाड़ के... सुनाकर युवाओं को अलग -अलग मूड का अहसास कराया। युवाओं की फरमाइश पर अंत में उन्होंने शीला की जवानी सुनाकर बालीवुड नाइट में आए प्रशंसकों को मदहोश बना दिया।

    अंतराग्नि के समापन दिवस शुरुआत नुक्कड़ नाटक के अंतिम प्रदर्शनों से हुई। सामाजिक मुद्दों पर सशक्त संदेश देने वाले नुक्कड़ नाटकों ने आइआइटी के युवाओं की संवेदनशीलता का अहसास कराया। अंतराग्नि आइडल और बैटल आफ आर्ट , मेला क्विज़, दृष्टिकोण और संसदीय वाद-विवाद में प्रतिभागियों के ज्ञान और तर्क की प्रतिभा देखने को मिली। जिटरबग के मंच पर जोश भरे नृत्य और कलर रन में प्रतिभागियों ने विभिन्न रंगों में नहाकर उत्सव की भावना को सजीव कर दिया।

    ‘मंडला आर्ट’ में प्रतिभागियों ने सुंदर आकृतियों से संतुलन और सौंदर्य की मिसाल पेश की जबकि ‘कहानी स्क्रीनिंग’ में लघु फिल्मों से दर्शकों को भावनाओं से रूबरू कराया। अंतिम दिन के कार्यक्रमों में ‘फोटोस्टोरी’ और ‘वांडरलस्ट’ में फोटोग्राफरों ने यात्राओं और पलों को तस्वीरों के माध्यम से अपनी कलात्मकता का अहसास कराया।