धूम मचाले-तू तो एवंई लुट गया... गानों पर थिरके युवा, IIT कानपुर में सुनिधि चौहान ने मचाया धमाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। तू तो एवंई एवंई एवंई लुट गया ... पर सुनिधि चौहान की सुरीली तान ने रविवार की शाम आइआइटी के अंतराग्नि में युवाओं को दीवाना बना दिया। हजारों की भीड़ को सामने पाकर क्रेजी गर्ल सुनिधि ने अपने हिट गीतों की झड़ी लगा दी। इससे युवाओं का जोश और भी कई गुणा बढ़ गया। हिट गीतों पर झूमते युवाओं ने सुनिधि के सुर से सुर मिलाते हुए गाया और मस्ती में जमकर थिरकते रहे।

आइआइटी कानपुर के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव ‘अंतराग्नि 2025’ की अंतिम संध्या में युवाओं का जोश आसमान छूता दिखाई दिया। सुनिधि ने बेइंतहा यू प्यार कर बेइंतहा और महबूब मेरे महबूब मेरे , इश्क की दीवानगी सर चढ़कर बोले, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़छाड़ के... सुनाकर युवाओं को अलग -अलग मूड का अहसास कराया। युवाओं की फरमाइश पर अंत में उन्होंने शीला की जवानी सुनाकर बालीवुड नाइट में आए प्रशंसकों को मदहोश बना दिया।

अंतराग्नि के समापन दिवस शुरुआत नुक्कड़ नाटक के अंतिम प्रदर्शनों से हुई। सामाजिक मुद्दों पर सशक्त संदेश देने वाले नुक्कड़ नाटकों ने आइआइटी के युवाओं की संवेदनशीलता का अहसास कराया। अंतराग्नि आइडल और बैटल आफ आर्ट , मेला क्विज़, दृष्टिकोण और संसदीय वाद-विवाद में प्रतिभागियों के ज्ञान और तर्क की प्रतिभा देखने को मिली। जिटरबग के मंच पर जोश भरे नृत्य और कलर रन में प्रतिभागियों ने विभिन्न रंगों में नहाकर उत्सव की भावना को सजीव कर दिया।