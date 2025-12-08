'मैं रानी से मिलने जा रहा हूं'...नहीं सह सका पत्नी की मौत का गम, ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। मैं अपनी पत्नी रानी से मिलने जा रहा हूं, उसके बिना अब और नहीं जी सकता। सुसाइड नोट में ये लिखकर कानपुर-झांसी रेलवे लाइन पर युवक ने शनिवार देर रात ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने बताया कि पहले बेटे और फिर पत्नी की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट गया था जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया है।

गोविंद नगर के गुजैनी निवासी केसर सिंह का 35 वर्षीय बेटा भानु सिंह लोहिया में हेल्पर था। शनिवार देर रात उसने गुजैनी क्रॉसिंग पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पिता व भाई सूरज सिंह ने बताया कि तीन साल पहले ही उसकी प्राची से शादी हुई थी।

बीते 26 नवंबर को उसकी पत्नी की अवसाद के चलते मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि करीब चार माह पहले प्राची के नवजात बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह अवसाद में चली गई। पत्नी की मौत से टूट गया था भानु वहीं, भानु भी परेशान चल रहा था। प्राची के लगातार अवसाद में रहने से धीरे-धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 26 नवंबर को उसकी मौत हो गई थी। बेटे के बाद पत्नी की मौत से भानु पूरी तरह टूट गया और गुमसुम रहने लगा था।

वह पत्नी और बच्चे की मौत से उबर नहीं पाया। स्वजन ने बताया कि मौत से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें लिखा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं उसकी मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को परेशान न किया जाए।