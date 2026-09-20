कानपुर में मुरे कंपनी पुल में हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ 20 फीट नीचे गिरी
कानपुर में मुरे कंपनी पुल पर एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिर गई, जिसमें दो युवक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कैंट के मुरे कंपनी पुल पर रविवार तड़के एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे जा गिरी। जिसमें दो युवक सवार थे। जिसमे वह घायल हो गए। इसके बाद उनके स्वजन साथ लेकर चले गए।वहीं मौके पर पहुंची पुलिस वाहन को हटवाने में लगी है।
कैंट थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि नरोना चौराहे से पंडित होटल की ओर आ रही कार अनियंत्रित होकर कैंटोनमेंट की सड़क पर नीचे आ गिरी। जिसमें रेलबाजार थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय अमित और 27 वर्षीय अविनाश थे। घटना में अमित को अधिक चोट आई है। उन्हें स्वजन ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
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