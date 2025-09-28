क्या भाजपा में शामिल होने वाले हैं सपा विधायक हसन रूमी? BJP के कमल के आगे दे दिया ये भाषण, मची सनसनी

कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी का भाजपा के चुनाव चिन्ह के सामने भाषण देने का वीडियो वायरल हो गया है जिससे राजनीतिक हलचल मच गई है। विधायक ने सफाई में कहा कि वे सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिसे भाजपा ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी नहीं है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। समाजवादी पार्टी के कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाजपा के चुनाव निशान कमल के सामने दिए भाषण ने राजनीतिक सनसनी फैला दी है। सपा विधायक के भाजपा में शामिल होने के संदेश के साथ उनके भाषण का वीडियो तेजी से प्रचलित हो रहा है। यह भाषण शनिवार को लालबंगला क्षेत्र में केडीए चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। सपा विधायक ने अपनी सफाई में कहा कि वह सरकारी आयोजन में शामिल हुए थे जिसे भाजपा वालों ने हाईजैक कर लिया था। भाजपा का चुनाव निशान लगाए जाने की शिकायत भी उन्होंने अधिकारियों और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की है।

सपा विधायक के वीडियो के बारे में पूछने पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने कहा कि उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं है। सीएम ग्रिड के योजना के तहत शनिवार की शाम केडीए चौराहे लाल बंगला में बनाई जाने वाली सड़क के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

मंच से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के बोलने का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने ही बनाया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि रूमी जिस पोडियम पर खड़े होकर बोल रहे हैं उसके सामने भाजपा के चुनाव निशान कमल लहरा रहा है। कमल निशान के पीछे वह खड़े हैं।

इससे ऐसा लगता है कि वह भाजपा के कार्यक्रम में बोल रहे हैं। इस प्रचलित वीडियो के साथ सपा के विधायक के भाजपा में शामिल होने का संदेश भी प्रचलित हो रहा है। सपा विधायक ने दी सफाई सपा विधायक रूमी का इस मामले में कहना है कि सड़क के शिलान्यास का कार्यक्रम सरकारी था। क्षेत्र के विधायक होने और सरकारी आमंत्रण पर वहां गए थे। सड़क को बनवाने के लिए उन्होंने खुद प्रस्ताव दिया था। सड़क जब बन रही है तो क्षेत्र के नागरिकों को पता चलना चाहिए कि विकास कार्य में सपा का सहयोग है।