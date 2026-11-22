जागरण संवाददाता, कानपुर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जन्मतिथि रविवार को कानपुर में श्रद्धांजलि के साथ संगठन के शक्ति प्रदर्शन और 2027 के चुनावी संदेश का अवसर बनी। अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में नेताओं ने एकजुटता दिखाई, सेवा कार्य किए और कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।

मैस्कर घाट पर मां गंगा को 1100 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई और 11 हजार दीप जलाए गए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. नीतेंद्र यादव और राष्ट्रीय सचिव अपर्णा बंसल जैन के संयोजन में हुए आयोजन के बाद घाट दीपों से जगमगा उठा। विशाल भंडारा भी हुआ।

धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत दर्ज करेगा और प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि 2027 में गठबंधन का समन्वय 2024 से बेहतर होगा। सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला गठबंधन की समितियां लेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अपने पुरखों के आदर्शों को भूल गई है। उनके अनुसार, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की राजनीति में मर्यादा और वैचारिक स्तर था, जबकि अब अमर्यादित और अराजक तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है।

अखिलेश यादव की धार्मिक आस्था पर सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी श्रद्धा किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आस्था उनका व्यक्तिगत विषय है। विरोधी नेताओं के आजमगढ़ दौरों पर उन्होंने कहा कि ऐसे नेता पहले भी पूर्वांचल में दौरे कर चुके हैं और अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, लेकिन घोसी में उन्हें सबसे बड़ी हार मिली। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

पदयात्रा निकाली तो कहीं बांटा बूंदी-हलवा शहर के अन्य आयोजनों में भी 2027 का संदेश प्रमुखता से उभरा। श्यामलाल पाल ने मुलायम सिंह यादव के समाजवादी विचारों और गरीबों, किसानों तथा वंचित वर्ग के लिए उनके संघर्ष को याद किया। महानगर कार्यालय में अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय होने और पीडीए का संदेश घर-घर पहुंचाने को कहा। बिठूर के कठारा गांव में बृजेन्द्र यादव एडवोकेट की जनता हुंकार परिवर्तन रैली में हजारों लोगों ने 2027 में सपा सरकार बनाने की शपथ ली और क्षेत्र की जनसमस्याएं उठीं।