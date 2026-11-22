जागरण संवाददाता, कानपुर। गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर रविवार शाम निकाली गई शोभायात्रा व नगर कीर्तन के दौरान स्वरूप में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लवी के सीने में कृपाल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया।