कानपुर में नगर कीर्तन में हंगामा, दो पक्ष भिड़ें, एक के सीने में मारी कृपाण
कानपुर में गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर निकली शोभायात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति को कृपाण से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
HighLights
गुरुनानक देव प्रकाश पर्व शोभायात्रा में झड़प
कानपुर में नगर कीर्तन के दौरान विवाद
एक व्यक्ति को कृपाण से मारकर घायल किया
जागरण संवाददाता, कानपुर। गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर रविवार शाम निकाली गई शोभायात्रा व नगर कीर्तन के दौरान स्वरूप में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लवी के सीने में कृपाल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया।