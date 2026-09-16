कानपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या, 8 साल का बेटा पिता को फंदे पर लटकता देख चीख पड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में हर किसी का कलेजा कंपा देने वाला मामला सामने आया है। जिस पिता के कंधों पर बैठकर वह पूरी दुनिया देखना चाहता था, उन्हीं को फंदे पर लटका देख 8 साल का बेटा चीख पड़ा। एक साल की बेटी और शिक्षिका पत्नी सिद्धार्थनगर में थी।

पनकी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मंगलवार शाम आत्महत्या कर दी। घर पर रहे आठ साल के बेटे ने पिता को फंदे से लटकता देखा तो चीख पड़ा। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। पनकी बी ब्लाक निवासी 40 वर्षीय नवनीत सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। घर से ही वह काम करते थे। परिवार में पत्नी नेहा पाल, बेटा आठ साल के अव्यांग, सालभर की बेटी सानविका हैं।

कल्याणपुर में रहने वाले सेवानिवृत्त दारोगा भारतराम पाल ने बताया कि नेहा सिद्धार्थनगर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। सालभर की बेटी के साथ वहीं रहती है और अवकाश होने पर आती है, जबकि अव्यांग पिता के साथ रहकर पढ़ाई करता है। मंगलवार शाम दामाद नवनीत ने घर की पहली मंजिल के कमरे में फंदा लगा जान दे दी। घटना के दौरान घर पर आठ साल का बेटा अव्यांग उर्फ कुन्नू और नौकरानी थी।

पिता का मोबाइल फोन बजने पर बेटा उन्हें फोन देने गया तो शव फंदे से लटकता देख चीख पड़ा। ससुर ने बताया कि घर मे सब सही चल रहा था। आत्महत्या क्यों कि पता नहीं चल रहा। थाना प्रभारी दिनेश बिष्ट ने बताया जांच की जा रही है।