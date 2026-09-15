प्रेम प्रसंग में दी जान, कानपुर में छात्र ने जहरीला पदार्थ खाया, मौत से पहले इंस्टाग्राम-फेसबुक का डेटा किया साफ

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी के अहिरवां स्थित ई - बस चार्जिंग स्टेशन के बाहर घर के इकलौते बेटे ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी मौसी के घर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना की वजह किसी युवती से प्रेम प्रसंग की आई है। मृतक ने आत्महत्या के पहले अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से सभी फोटों व पोस्ट की डिलीट कर दीं थीं। उसके पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक 25 वर्षीय विवेक कुमार उर्फ सचिन मूल रूप से कानपुर देहात के रनियां के बिलई गांव निवासी अवधेश कुमार का इकलौता बेटा था। अवधेश वहीं एक फैक्ट्री में गार्ड हैं। सचिन को करीब 20 दिन पहले ही प्रतियोगी परीक्षा (एसएससी जीडी कांस्टेबल ) की तैयारी के लिए अहिरवां निवासी मौसी सुरुचि के घर भेजा गया था।

मृतक की मां शिरोमणि और दो बहनें सोनम और लक्ष्मी हैं। शिरोमणि के अनुसार सचिन का गांव में एक युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग था। जिस वजह उसे पढ़ाई के लिए अपनी बहन सुरुचि के घर पर भेज दिया था।

वहीं, मृतक सचिन के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे साथी आशीष ने बताया कि बताया कि मंगलवार शाम करीब साढ़े 6 बजे सचिन की मां ने उन्हें फोन किया। कहा कि सचिन किसी बात से परेशान है, वह फोन रिसीव नहीं कर रहा है। इसपर उसने सचिन को फोन किया, तो उसने बताया कि वह चकेरी के अहिरवां ई-बस चार्जिंग पाइंट के पास है।