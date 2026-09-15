Vineet Minocha Murder Case: 8 मिनट में 3 कॉल और गूगल पर चाकू की तलाश, नौकर के फोन की हिस्ट्री ने खोले साजिश के राज

जागरण संवाददाता, कानपुर। दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक और नया तथ्य सामने आया। पुराने नौकर विशाल उर्फ शुभम उर्फ शिवम के मोबाइल की गूगल हिस्ट्री जांचने पर सामने आया कि उसने हत्या से एक दिन पहले धारदार चाकू कहां मिलता, कितनी धार और किस-किस तरह के चाकू होते हैं, ये सब जानकारी के लिए गूगल पर ढूंढा था।

वहीं, नौकर और साथी रतन आर्बिट अपार्टमेंट में शनिवार रात एक साथ गए थे, लेकिन फ्लैट में पहुंचने से पहले भी वे अलग-अलग घूम रहे थे। विशाल ने अपने नए सिम नंबर से आठ मिनट में तीन बार आपस में फोन पर बात की, जबकि हत्या के बाद पहली काल आनलाइन टैक्सी बुक कराने के लिए और दूसरी काल दोस्त नैतिक को पांच बार काल की थी।

मामले में पुलिस ने मंगलवार को शालू व विशाल का कस्टडी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। रिमांड मिलने पर दंपती व विशाल का सामना करा हत्याकांड का राजदार से कड़ियां जोड़ी जाएगी। इंदिरा नगर निवासी दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की पांच सितंबर की रात उनके फ्लैट के अंदर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के दो आरोपित कारोबारी का पुराना नौकर विशाल, साथी राजकिशोर को पुलिस ने छह सितंबर की शाम मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। शालू मूलरूप से लखनऊ के ठाकुर गंज की रहने वाली है।

इस आधार पर शालू हुई थी गिरफ्तार विशाल ने कहा कि शालू के कहने पर हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने शालू, सुब्रत और विशाल के बीच हुई बात की काल डिटेल, सीसी कैमरे और सिक्योरिटी गार्डों के इंचार्ज मदन सिंह के बयान के आधार पर शालू को भी गिरफ्तार कर तीनों को अगले दिन जेल भेजा था।

विशाल ने अपनी अलग योजना बनाई पुलिस के मुताबिक, विशाल ने विनीत मिनोचा की हत्या के लिए खुद के बचाव के लिए भी अपनी अलग योजना बनाई। उसने तीन सितंबर को एक नया सिमकार्ड खरीदा और उसी दिन पुराना नंबर बंद कर मोबाइल फोन पर नया सिम लगाया, जिससे उसने उस नंबर से शालू को सात और सुब्रत को छह बार काल की थी। उसने नया सिंह शुभम के नाम से लिया था।