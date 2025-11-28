Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईवे पर आग का गोला बनकर जली स्लीपर बस, पुलिस ने 43 सवारियों को खींचकर निकाला, लगा लंबा जाम

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    कानपुर के रामादेवी फ्लाईओवर पर एक चलती स्लीपर बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यातायात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 43 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन यात्रियों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बस दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। आग के कारणों की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र के रामादेवी फ्लाई ओवर पर शुक्रवार सुबह एक चलती स्लीपर बस के ऊपर रखे सामान में आग लग गई। इसपर फ्लाई ओवर पर ड्यूटी पाइंट पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाकर सभी यात्रियों को बस से खींचकर निकाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के दौरान यात्री बस में सो रहे थे। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग को बुझाया। हादसे से फ्लाई ओवर पर जाम भी लग गया। वहीं, घटना में यात्रियों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, इसमें लोगों की नकदी भी थी।

    यात्रियों ने बताया कि वाराणसी की पलक ट्रेवेल्स की स्लीपर बस बीते गुरुवार की रात को दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए निकली थी। बस में करीब 43 यात्री सवार थे। चालक न बस के ऊपर भी। यात्रियों का सामान भर रखा था। बस रामादेवी फ्लाई ओवर पर पहुंची थी कि तभी संदिग्ध परिस्थितियों में बस के ऊपर रखे सामान में आग लग गई।

    Kanpur (2)

    सामान में आग लगी देख चालक रिषी यादव बस खड़ी करके भाग निकला। वहीं, घटनास्थल से महज 70 मीटर दूर यातायात पुलिस के पिकेट पाइंट पर पुलिस कर्मी मौजूद थे। उन्होंने आग से बचाने को यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद कुछ ही देर में आग पूरी बस में लग गई।

    वहीं, फ्लाई ओवर पर बस में आग लगने से काफी लंबा जाम लग गया। मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ी समेत चकेरी पुलिस पहुंची, जिसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत कर आग को बुझाया गया। लेकिन आग से बस समेत यात्रियों का पूरा सामान जलकर खाक हो गया।

    आग बुझाने के बाद पुलिस ने बस को करें से हटवाकर यातायात सामान्य करवाया। जाजमऊ फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग को बुझा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई।