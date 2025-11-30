Language
    सात दिन बढ़ी एसआईआर की टाइमलाइन, अब ये है फार्म जमा करने की लास्‍ट डेट

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    कानपुर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा आयोग ने बढ़ा दी है। अब गणना फार्म 11 दिसंबर तक जमा होंगे। यह बदलाव उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में लागू है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 से 15 दिसंबर के बीच प्रकाशित होगी, और अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

    अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर आयोग ने बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण चरणों की तिथियां सात दिन आगे बढ़ा दी हैं। अब गणना फार्म दाखिल करने और संबंधित कार्यों की समयसीमा चार दिसंबर की जगह 11 दिसंबर कर दी गई है। यह बदलाव आयोग के 27 अक्टूबर 2025 के पुराने आदेश को संशोधित करते हुए लागू किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसआईआर देश उत्तर प्रदेश के साथ ही 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल—में जारी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन अब 11 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।

    जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार को भी सभी परिषदीय विद्यालय में एसआईआर का कार्य बीएलओ करेंगे। अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बीएलओ ऑफ द डे जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

    नई अनुसूची के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 12 से 15 दिसंबर के बीच होगा, जबकि दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। सभी दावों–आपत्तियों का निस्तारण सात फरवरी 2026 तक और मतदाता सूची की रिपोर्ट 10 फरवरी तक भेजनी होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

