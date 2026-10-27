धनतेरस से पहले चांदी धड़ाम! खरीदारी का सुनहरा मौका, दो लाख से नीचे आया भाव, सोना भी 800 रुपये सस्ता

जागरण संवाददाता, कानपुर। धनतेरस से ठीक पहले चांदी के भाव दो लाख रुपये प्रति किलो से नीचे आने से सराफा बाजार में ग्राहकों की धमक बढ़ने लगी है। चांदी के भाव में एक दिन में चार हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट मंगलवार को दर्ज की गई। वहीं, सोना भी 800 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ।

लगातार ऊंचे भाव के कारण खरीदारी टाल रहे ग्राहकों को कीमतों में आई इस नरमी से राहत मिली है। सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने से कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषणों और सिक्कों की खरीदारी में तेजी आएगी।

स्थानीय सराफा बाजार में सोमवार, 26 अक्टूबर को चांदी 2,02,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही थी, जो मंगलवार को घटकर 1,98,000 रुपये प्रति किलो रह गई। इसी तरह सोने का भाव 1,45,500 रुपये से गिरकर 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कीमतों में आई इस गिरावट से त्योहार के लिए खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों को कुछ राहत मिली है।

चौक सराफा बाजार के कारोबारी पदम अग्रवाल के अनुसार अब धनतेरस पर सोने-चांदी के सिक्कों, हल्के आभूषणों और परंपरागत गहनों की मांग बढ़ने की संभावना है। पिछले एक साल से ऊंचे भाव के कारण जो ग्राहक खरीदारी टाल रहे थे, वे अब बाजार का रुख करने लगे हें।