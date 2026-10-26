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Kanpur Mandi Rates Today: 26 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 26 Oct 2026 07:34 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 26 oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. गेहूं, चना, अरहर और चावल के थोक भाव जारी

  2. सरसों तेल, देशी घी और विभिन्न दालों के दाम

  3. कानपुर में चांदी-सोना के ताजा सराफा भाव जानें

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को खुले बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी हुए। गेहूं दड़ा 2700 से 2750 रुपये और गेहूं फार्म 2900 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन बाजार में चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये और चना दाल 8500 से 8600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल बाजार में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 18600 से 18700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी के भाव भी अलग-अलग स्थानों के अनुसार दर्ज किए गए।

वहीं, कानपुर सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 202000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 145500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां जानिए कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक भाव।  

कानपुर, सोमवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे।

गल्ला बाजार (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2700–2750
आर.आर. 21 2850–2900
गेहूं फार्म 2900–3000
जौ 2900–3000
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2300–2400
मकाई 2300–2400

दलहन बाजार (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (₹)
चना 6700–6800
अरहर 6900–7000
मसूर 5800–6000
मटर 4300–4400
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000

दाल बाजार (प्रति क्विंटल)

दाल भाव (₹)
अरहर फूल 13400–13500
अरहर स्पेशल 10700–10800
चना दाल 8500–8600
मटर दाल 5250–5300
मसूर मलका 7050–7100
मसूर दाल 7250–7300
उड़द दाल 8200–13200
उड़द धोवा 9000–11000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000

चावल बाजार (प्रति क्विंटल)

चावल भाव (₹)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किलोग्राम)

उत्पाद भाव (₹)
आटा 1600–1650
मैदा 1610–1660
सूजी 1700–1730

तिलहन बाजार (प्रति क्विंटल)

तिलहन भाव (₹)
लाही 7700–7800
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 10000–14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11400–12600
मूंगफली दाना बटाली 11700–13400
सेहुंआ 5000–5500

तेल बाजार (प्रति क्विंटल)

तेल भाव (₹)
सरसों कोल्हू 18600–18700
अलसी 19000–19200
अंडी 17400–17500

खली बाजार (प्रति क्विंटल)

खली भाव (₹)
सरसों 3500–3600
अलसी 7200–7300
अंडी 1400–1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (₹)
बावर्ची 2200–2173
मयूर 2200–2173

गुड़ बाजार (प्रति क्विंटल)

गुड़ भाव (₹)
मंगलोर लड्डू 5650–5750
देशी भेली 5650–5750

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

किस्म भाव (₹)
एम.30 5800–6000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

किस्म / स्थान भाव (₹)
खुर्जा 73000–73500
औरैया 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000

बारदाना

किस्म भाव (₹)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

किस्म भाव (₹)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000

रुई (प्रति क्विंटल)

किस्म भाव (₹)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 16500–16600

कानपुर सराफा बाजार

वस्तु भाव (₹)
चांदी कच्ची (प्रति किलोग्राम)
चांदी 999 टंच (प्रति किलोग्राम) 202000
चांदी का सिक्का (प्रति नग) 2250–2350
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 145500
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 108300–108800

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