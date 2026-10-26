Kanpur Mandi Rates Today: 26 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को खुले बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के थोक भाव जारी हुए। गेहूं दड़ा 2700 से 2750 रुपये और गेहूं फार्म 2900 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन बाजार में चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये और चना दाल 8500 से 8600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल बाजार में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 18600 से 18700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी के भाव भी अलग-अलग स्थानों के अनुसार दर्ज किए गए।