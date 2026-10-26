Kanpur Mandi Rates Today: 26 अक्टूबर 2026 का अनाज और सराफा बाजार भाव

दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये और चना दाल 8500 से 8600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल बाजार में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 18600 से 18700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी के भाव भी अलग-अलग स्थानों के अनुसार दर्ज किए गए।
वहीं, कानपुर सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 202000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 145500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यहां जानिए कानपुर के प्रमुख बाजारों के ताजा थोक भाव।
कानपुर, सोमवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे।
गल्ला बाजार (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2700–2750
|आर.आर. 21
|2850–2900
|गेहूं फार्म
|2900–3000
|जौ
|2900–3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100–3000
|बाजरा
|2300–2400
|मकाई
|2300–2400
दलहन बाजार (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|चना
|6700–6800
|अरहर
|6900–7000
|मसूर
|5800–6000
|मटर
|4300–4400
|उड़द हरा
|8800–9600
|उड़द काला
|7000–8600
|मूंग
|7500–8000
दाल बाजार (प्रति क्विंटल)
|दाल
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|13400–13500
|अरहर स्पेशल
|10700–10800
|चना दाल
|8500–8600
|मटर दाल
|5250–5300
|मसूर मलका
|7050–7100
|मसूर दाल
|7250–7300
|उड़द दाल
|8200–13200
|उड़द धोवा
|9000–11000
|मूंग दाल
|7800–9200
|मूंग धोवा
|8500–10000
चावल बाजार (प्रति क्विंटल)
|चावल
|भाव (₹)
|चावल अरवा
|2800–4000
|बासमती नंबर 1
|10500–11000
|सेला
|3000–4000
|बासमती नंबर 2
|7000–8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किलोग्राम)
|उत्पाद
|भाव (₹)
|आटा
|1600–1650
|मैदा
|1610–1660
|सूजी
|1700–1730
तिलहन बाजार (प्रति क्विंटल)
|तिलहन
|भाव (₹)
|लाही
|7700–7800
|अलसी
|6900–7000
|अंडी
|5100–5200
|तिल्ली
|10000–14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400–12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11700–13400
|सेहुंआ
|5000–5500
तेल बाजार (प्रति क्विंटल)
|तेल
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|18600–18700
|अलसी
|19000–19200
|अंडी
|17400–17500
खली बाजार (प्रति क्विंटल)
|खली
|भाव (₹)
|सरसों
|3500–3600
|अलसी
|7200–7300
|अंडी
|1400–1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (₹)
|बावर्ची
|2200–2173
|मयूर
|2200–2173
गुड़ बाजार (प्रति क्विंटल)
|गुड़
|भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5650–5750
|देशी भेली
|5650–5750
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (₹)
|एम.30
|5800–6000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|किस्म / स्थान
|भाव (₹)
|खुर्जा
|73000–73500
|औरैया
|70000–71000
|माधौगढ़
|71000–72000
बारदाना
|किस्म
|भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5200–6500
|हरा पट्टा
|7000–7200
|बीटी
|8600–8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (₹)
|72 इंच
|17000–17500
|90 इंच
|20000–21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (₹)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|16500–16600
कानपुर सराफा बाजार
|वस्तु
|भाव (₹)
|चांदी कच्ची (प्रति किलोग्राम)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किलोग्राम)
|202000
|चांदी का सिक्का (प्रति नग)
|2250–2350
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|145500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|108300–108800
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