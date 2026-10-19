Silver Price Updates: चांदी के भाव गिरे तो दीपावली से पहले कारोबार में तेजी, रोज खप रही दो टन चांदी, सिक्कों की बढ़ी मांग

जागरण संवाददाता, कानपुर। चांदी के भाव में नरमी और दीपावली की मांग ने शहर के सराफा बाजार को नई चमक दे दी है। छह महीने से मंदी की मार झेल रहे चौक सराफा के कारखानों में अब दिन-रात काम हो रहा है।

तार खींचने, ढलाई और जुड़ाई के औजारों की खनक के बीच कारीगरों को काम मिला है तो छोटे कारोबारियों को भी राहत मिली है। बाजार में चांदी की दैनिक खपत बढ़कर करीब दो टन तक पहुंच गई है। बनारसी बिछिया, मद्रासी पायल, करधनी और लक्ष्मी-गणेश के सिक्कों की मांग ने उत्पादन को रफ्तार दी है।

आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआइजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में बाजार की गतिविधियां काफी धीमी हो गई थीं। स्थानीय खपत पांच से सात किलो और कुल कारोबार 500 से 600 किलो प्रतिदिन तक सिमट गया था।

अब त्योहार की मांग और कीमतों में नरमी से बाजार में तेजी लौटी है। चांदी की दैनिक खपत करीब दो हजार किलो तक पहुंचने से कारोबारियों को आगामी दिनों में और बेहतर बिक्री की उम्मीद है।

चौक की गलियों में फिर गूंज रही औजारों की खनक दी चौक सराफा ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र तिवारी अजय ने बताया कि छह महीने से काम की कमी के कारण कारीगर और छोटे कारोबारी परेशान थे। अब आर्डर बढ़ने से धोबी मोहाल, सीताराम मार्केट और बंगाली मोहाल के कारखानों में देर रात तक काम हो रहा है।



नयागंज चांदी कारोबार का प्रमुख केंद्र नयागंज चांदी के कारोबार का प्रमुख केंद्र है, जबकि चौक सराफा में आभूषणों का निर्माण होता है। यहां करीब 3500 से 4000 दुकानदार और कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं। उद्योग से लगभग चार हजार परिवारों की आजीविका चलती है।