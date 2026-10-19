कानपुर के टाटमिल चौराहे पर सरेराह युवती के बाल खींचे, जड़े थप्पड़; बाइक पर बैठाने की कोशिश, 89 सेकंड का Viral Video

जागरण संवाददाता, कानपुर। बाबूपुरवा के टाटमिल चौराहे के पास युवती से मारपीट का 89 सेकंड का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक युवक युवती को थप्पड़ मारने के साथ उसके बाल खींचता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवक ने सरेराह युवती के साथ मारपीट की।

वीडियो में युवक युवती पर बाइक पर बैठने का दबाव बनाता भी दिखाई दे रहा है। युवक की हरकतें देखकर वहां से गुजर रहे राहगीरों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने युवक को फटकार लगाई और युवती को उससे बचाया। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया।

बाबूपुरवा थानाप्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि प्रसारित वीडियो के बारे में जानकारी मिली है। वीडियो को संज्ञान में लेकर युवक और युवती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।