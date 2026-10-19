दीपावली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, स्पेशल ट्रेनों में ज्यादा किराया, फिर भी आ रहीं लेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। नवरात्र, दीपावली, छठ समेत त्योहारों पर घर पहुंचने के लिए अगर किसी स्पेशल ट्रेन में टिकट ले रहे हैं तो सजग रहें। कहीं त्योहार ट्रेन पर यात्रा करते ही न बीत जाए। इन ट्रेनों में टिकट दर सामान्य ट्रेन से 30 प्रतिशत अधिक है, फिर भी लेटलतीफी चल रही है।



दीपावली व छठ को लेकर रूटीन ट्रेनों में मारामारी के बाद रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री टिकट कराने के बाद से परेशान हो रहे हैं। पहले महंगा किराया देकर टिकट ले रहे हैं। दूसरे सफर में इस बात की गारंटी नहीं है कि वे समय से अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे भी की नहीं।

कानपुर के यात्री विपिन गुप्ता ने बताया कि भोपाल से गोरखपुर स्पेशल में सवार हुए। ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पर निर्धारित समय से छह घंटे लेट आई। ऐसे ही मोहम्मद अफरोज ने बताया कि पटना से ट्रेन नंबर 04051 हावड़ा-दिल्ली स्पेशल में बैठे। ट्रेन 14.35 घंटे लेट गोविंदपुरी पहुंची। इसके अलावा गोरखपुर स्पेशल में भोपाल से बैठे नितिन गुप्ता की भी यही शिकायत रही। भोपाल में उन्हें ये ट्रेन एक घंटे की देरी से मिली। कानपुर आते-आते ये ट्रेन छह घंटे लेट हो चुकी थी।