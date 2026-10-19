'मुझे कच्चा बादाम से दिक्कत...'Anjali Arora ने कानपुर इवेंट कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी, उठाई सेफ्टी की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) अपनी फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' को लेकर चर्चा में थीं। एक्ट्रेस ने फिल्म में माता सीता का रोल निभाया था और इसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

इसके बाद एक्ट्रेस का कानपुर से एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो एक गरबा इवेंट के लिए गई थीं। जैसी ही डीजे पर कच्चा बादाम गाना बजा अंजलि डांडिया नाइट से बाहर निकल गईं। इस मामले पर भी काफी विवाद हुआ और अब अंजलि ने कई सारे वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है।

जनता का प्यार मायने रखता है - अंजलि पहले वीडियो में, अंजलि ने कहा कि कानपुर इवेंट में उनसे मिलने आए लोगों का प्यार उनके लिए किसी भी शो, कॉन्ट्रैक्ट या पैसे से कहीं बढ़कर है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह भी एक इंसान हैं, उनकी भी अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान है और उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।

View this post on Instagram A post shared by Anjali Arora (@anjimaxuofficially) उन्होंने कहा, 'मैं कानपुर इवेंट में अपने प्रशंसकों से मिलने और उनका मनोरंजन करने गई थी, न कि किसी विवाद का हिस्सा बनने।' मेरे कमरे तक 25 लोग आए अंजलि ने बताया कि जब वो कानपुर पहुंची तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुईं जो उन्हें बहुत अजीब लगीं। एक्ट्रेस ने कहा कि जब वह कानपुर पहुंचीं, तो उन्हें लेने आई कार में पहले से ही तीन आदमी बैठे हुए थे। जब वह होटल पहुंचीं, तो लॉबी में काफी लोग मौजूद थे, और लगभग 25 लोग उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने आए।