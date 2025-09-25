ग्रीन पार्क में अभिषेक-तिलक के साथ जौहर दिखाएंगे श्रेयस अय्यर, वनडे-डे नाइट के लिए मिली कप्तानी

जागरण संवाददाता कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच होने वाली भारत और ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। इससे पहले बीसीसीआई ने पहले वनडे मुकाबले के लिए रजत पाटीदार और दूसरे तथा तीसरे वनडे के लिए तिलक वर्मा को कप्तानी बनाया था।

अब ग्रीन पार्क में होने वाली पूरी सीरीज में भारतीय ए टीम की कप्तानी श्रेयश अय्यर करेंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच से दूरी बनाने वाले मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई की ओर से शहर की मेजबानी में होने वाले वनडे सीरीज की कप्तानी दी गई है।

30 सितंबर से शुरू होंगे मुकाबले

अब ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर को होने वाले पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उतरेगी। वहीं, दूसरे और तीसरे मुकाबले में एशिया कप में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा टीम के साथ जुड़ जाएंगे।