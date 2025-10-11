Language
    बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लोको पायलट की पत्नी झुलसी

    By Vipin Trivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:50 PM (IST)

    यूपी में बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में आग लग गई। इस हादसे में एक लोको पायलट की पत्नी बुरी तरह झुलस गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन घर का काफी सामान जल गया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। हनुमंत विहार में लोको पायलट के घर में बिजली के मीटर में हुए शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आने से बरामदे में खड़ी मोपेड समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर में मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर पहुंचे पड़ोसियों ने सबमर्सिबल पंप की बोरिंग से निकली बालू और मिट्टी डालकर आग बुझाने कोशिश की।

    गनीमत रही कि पड़ोसियों ने समय रहते घर में रखे चार सिलिंडर बाहर निकाल लिए। वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। वहीं, आग की चपेट में आने से घर में फंसी महिला मामूली रूप से झुलस गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

     

    धोबिन पुलिया निवासी प्राइवेट कर्मी चंद्रभान शर्मा पत्नी व विधवा बड़ी बहू पिंकी व छोटे बेटे सुधीर के परिवार के साथ रहते हैं। बड़ी बहू पिंकी बेटे अंश और वंश के साथ पहली मंजिल में रहती है। उनके पति मनीष कुमार पुलिस में थे। हमीरपुर में 2015 में गोली लगने से उनका निधन हो गया था। जबकि छोटा बेटा सुधीर टूंडला में लोको पायलट है। घर पर उसकी पत्नी खुशबू अपनी तीन वर्षीय बेटी सुधीक्षा के साथ ग्राउंड फ्लोर में रहती है।

    हादसे के वक्त वह घर पर नहीं थे

    चंद्रभान शर्मा ने बताया कि हादसे के वक्त वह घर पर नहीं थे। छोटी बहू खुशबू के मुताबिक बिजली के मीटर में शार्ट सर्किट हुआ, जिसकी चिंगारी से पास में खड़ी मोपेड ने आग पकड़ ली। इसके बाद पूरे घर में धुआं भर गया।उनके शोर मचाने पर आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी शैलेश पांडेय ने कंबल ओढ़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन आग की चपेट में आने वह मामूली रूप से झुलस गईं।

    इसी बीच आग की सूचना पर हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव सिंह और किदवई नगर फायर स्टेशन अफसर कामता प्रसाद मौके पर पहुंचे। इसके बाद दमकल कर्मियों ने बची हुई आग को पानी डालकर काबू किया। कुछ देर बाद एडीसीपी दक्षिण योगेश कुमार व एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी की।