Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'PDA से भाजपा में घबराहट...', पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी चीफ बनने पर शिवपाल सिंह यादव का बयान

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा का पिछड़ा कार्ड बेअसर है। उन्होंने भाजपा पर मतदाताओं को भ्रमित करने और बांटने का ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा का पिछड़ा कार्ड बेअसर है। भाजपा ने इससे पहले भी पिछड़ों को अध्यक्ष बनाया है। लेकिन पिछड़ा वर्ग को उसका हक नहीं दे रही है। पीडीए एकजुटता की घबराहट भाजपा में साफ दिख रही है।

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को यहां पहुंचने पर विभिन्न कार्यक्रमों में यह बात कही। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के घर पर पहुंचने के बाद कहा कि भाजपा मतदाताओं को भ्रमित करने और बांटने के लिए हर चुनाव से पहले इसी तरह की साजिशें करती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा नेता ने रविवार को जिले में आयोजित तीन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को अधिकार और सम्मान देने का भाजपा में नाटक किया जाता है। अभी तक पिछड़ा वर्ग का ही प्रदेश अध्यक्ष था जिसे हटाकर दूसरे को पद पर बैठाया गया है। चुनाव से पहले भाजपा कई बेईमानी एक साथ करती है, जिसमें मतदाताओं को भ्रमित करना, ईवीएम और प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग और पैसे का खेल शामिल है।

    भाजपा की सरकार पूंजीपतियों और चंद अधिकारियों के हाथों में खेल रही है। एसआइआर के तहत सभी मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए सपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। फर्जी लोग शामिल न हों और सही नाम छूटने न पाएं।

    उन्होंने कहा कि किसानों को महंगी खाद मिल रही है और धान की खरीद नहीं हो रही है। नौकरियों को आउटसोर्स किया गया है जहां 14 हजार के बजाय लोगों को आठ हजार रुपये मिल रहे हैं। इसमें कैसे कोई परिवार जीवनयापन कर सकता है।

    अयोध्या में रामभक्तों के नाम पर बलिदानी स्मारक बनाने के सवाल पर कहा कि वहां मंदिर तो बन चुका है, और क्या बनवाएंगे। सोलंकी परिवार को दो सीटों से चुनाव लड़ाने के बारे में पार्टी के फैसला करने की बात कही। सुबह कानपुर अरौल कट पर पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष चौबे, अपर्णा जैन के नेतृत्व में सपाइयों ने स्वागत किया।

    पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और विधायक नसीम सोलंकी के निवास पर महानगर अध्यक्ष फजल महमूद, अमिताभ बाजपेई, मो. हसन रूमी, मुनींद्र शुक्ला, दिलीप यादव कल्लू, नितीन्द्र यादव मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने मंधना, शारदा नगर और काकादेव में आयोजित स्वागत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया।