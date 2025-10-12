Language
    यूपी में SBI बैंक की बड़ी चूक! युवक के खाते में 3 लाख की जगह जमा हो गए 33 लाख

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    कानपुर में एसबीआई की एक शाखा से गलती से एक खाते में अधिक पैसे ट्रांसफर हो गए। एक कंपनी के तीन लाख से कुछ अधिक रुपये की जगह 33 लाख से ज्यादा रुपये एक व्यक्ति के खाते में चले गए। जब कंपनी ने शिकायत की और बैंक ने जांच की, तो पता चला कि उस व्यक्ति ने पैसे कहीं और भेज दिए हैं। शाखा प्रबंधक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, और पुलिस जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एसआइबी स्वरूप नगर शाखा के कर्मचारी की गलती से एक फर्म के तीन लाख 35 हजार 400 रुपये की जगह दूसरे व्यक्ति को 33.54 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। फर्म की सूचना पर जब ट्रांसफर होने वाले खाता धारक से संपर्क किया तो वह रुपये न होने की जानकारी देने लगा। इस पर शाखा प्रबंधक ने स्वरूप नगर थाने में उस खाता धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    शाखा प्रबंधक पायल वर्मा एसबीआइ स्वरूप नगर के मुताबिक, चार सितंबर को एक फर्म की 335400 रुपये विकास कुमार के खाते में भेजने के लिए चेक आई थी, लेकिन लिखने में गलती की वजह से तीन लाख 35 हजार 400 रुपये की जगह विकास कुमार के खाते में 33.54 लाख ट्रांसफर हो गए।

    जब इसकी जानकारी फर्म की ओर से आई कि उनके खाते से ग्राहक विकास कुमार के खाते में ज्यादा रुपये चले गए हैं तो जिस खाते में रुपये पहुंचे थे उस बैंक आफ इंडिया से संपर्क किया गया, जहां बताया गया कि विकास ने रकम दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय ने बताया कि जांच की जा रही है।