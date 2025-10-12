यूपी में SBI बैंक की बड़ी चूक! युवक के खाते में 3 लाख की जगह जमा हो गए 33 लाख

जागरण संवाददाता, कानपुर। एसआइबी स्वरूप नगर शाखा के कर्मचारी की गलती से एक फर्म के तीन लाख 35 हजार 400 रुपये की जगह दूसरे व्यक्ति को 33.54 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। फर्म की सूचना पर जब ट्रांसफर होने वाले खाता धारक से संपर्क किया तो वह रुपये न होने की जानकारी देने लगा। इस पर शाखा प्रबंधक ने स्वरूप नगर थाने में उस खाता धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

शाखा प्रबंधक पायल वर्मा एसबीआइ स्वरूप नगर के मुताबिक, चार सितंबर को एक फर्म की 335400 रुपये विकास कुमार के खाते में भेजने के लिए चेक आई थी, लेकिन लिखने में गलती की वजह से तीन लाख 35 हजार 400 रुपये की जगह विकास कुमार के खाते में 33.54 लाख ट्रांसफर हो गए।