    समीर रिजवी को मिली UP के अंडर-23 की कप्तानी, कर्नल CK नायडू ट्राफी के लिए उत्तर प्रदेश की टीम घोषित

    By Ankush Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए अंडर-23 टीम की घोषणा की है। समीर रिजवी को टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में कार्तिक त्यागी और शिवम बंसल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। रिजवी से कप्तानी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्राफी के लिए उप्र टीम की घोषणा शनिवार देर रात कर दी। घोषित उप्र की टीम का कप्तान समीर रिजवी को बनाया गया। इसमें शहर से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह जगह बनाने में सफल रहे।

    उप्र की टीम को कर्नल सीके नायडू ट्राफी में 16 अक्टूबर को पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश के साथ बिलासपुर में खेलना है। इसके लिए यूपीसीए ने कमला क्लब में संचालित अंडर-23 कैंप के समापन के साथ ही टीम की घोषणा की।

    यूपीसीए के मीडिया कमेटी के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने बताया कि टीम का कप्तान धाकड़ बल्लेबाज समीर रिजवी को बनाया गया है। घोषित टीम में 19 खिलाड़ियों को जगह दी गई। जबकि नेट गेंदबाज के रूप में पांच खिलाड़ी टीम के साथ रहेंगे। उन्होंने बताया कि उप्र की अंडर-23 टीम का कोच ज्ञानेंद्र पांडेय को नियुक्त किय गया है।

    इस प्रकार है टीम

    समीर रिजवी (कप्तान), रितुराज शर्मा, अंकुर शर्मा, शुभम मिश्रा ( मेरठ), स्वास्तिक चिकारा, काव्य तेवतिया, अक्श सिंघल (गाजियाबाद), आदर्श सिंह (कानपुर), मो. अमान, मो. आशियान, अब्दुल रहमान, वंश चौधरी (सहारनपुर), शिवांश यादव (प्रयागराज), अक्षय दुबे (गौतमबुद्ध नगर), नमन तिवारी, अली जाफिर मोहसिन (लखनऊ), अक्षु बाजवा (मुरादाबाद), कार्तिक यादव (फतेहपुर), सचिन सिंह (गाजीपुर)।

    नेट गेंदबाज

    अनुराग पोसवाल, सत्यम चौहान (मेरठ), प्रशांत यादव (गाजियाबाद), शोएब (सहारनपुर), अमित कुमार (अलीगढ़)।