भतीजी की शादी के तीन दिन पहले चाचा की सड़क हादसे में गई जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल के शीशुपुर गांव निवासी 40 वर्षीय किसान सुचेंद्र सिंह को 19 नवंबर कर रात अज्ञात वाहन ने नर्वल मोड़ के पास टक्कर मार दी थी। वह गंभीर हालत में सड़क किनारे खेत पर मिले थे। लोगों की मदद से स्वजन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत होर गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बड़े भाई दलजीत सिंह ने बताया कि उनकी मेरी बेटी की 25 नवंबर को शादी है। 20 नवंबर को तिलक था। परिवार हंसी खुशी तैयारियों में जुटा था, लेकिन भाई की मौत से शादी वाले घर में मातम छा गया।