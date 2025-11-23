भतीजी की शादी के तीन दिन पहले चाचा की सड़क हादसे में गई जान
नर्वल के शीशुपुर गांव के 40 वर्षीय किसान सुचेंद्र सिंह को 19 नवंबर की रात नर्वल मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वे गंभीर हालत में सड़क किनारे खेत पर मिले। लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मृत्यु हो गई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल के शीशुपुर गांव निवासी 40 वर्षीय किसान सुचेंद्र सिंह को 19 नवंबर कर रात अज्ञात वाहन ने नर्वल मोड़ के पास टक्कर मार दी थी। वह गंभीर हालत में सड़क किनारे खेत पर मिले थे। लोगों की मदद से स्वजन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत होर गई।
बड़े भाई दलजीत सिंह ने बताया कि उनकी मेरी बेटी की 25 नवंबर को शादी है। 20 नवंबर को तिलक था। परिवार हंसी खुशी तैयारियों में जुटा था, लेकिन भाई की मौत से शादी वाले घर में मातम छा गया।
सुचेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी रेनू, बेटा आदित्य व बेटी वर्षा हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा किस वाहन से हुआ है। इसकी जांच की जा रही है।
