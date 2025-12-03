हाईवे पर फैली मिट्टी में बाइक फिसलने से बुजुर्ग की मौत, बेटी की एनिवर्सरी में शामिल होने जा रहे थे घाटमपुर
कानपुर के घाटमपुर में हाईवे पर मिट्टी के कारण बाइक फिसलने से 65 वर्षीय रामस्वरूप की मौत हो गई। वह अपनी बेटी की शादी की सालगिरह में शामिल होने जा रहे थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। बिधनू रामगंगा नहर के पास स्थित एनयूपीएल वाटर सप्लाई प्लांट के सामने मंगलवार रात हाईवे पर फैली मिट्टी पर बाइक फिसलने से सिर के बल गिरे बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग बेटी की वैवाहिक वर्षगांठ में शामिल होने दो रिश्तेदारों संग बाइक से घाटमपुर बारीगांव जा रहे थे। हादसे के बाद आननफानन एनएचएआई के कर्मियों ने हाईवे पर फैली मिट्टी हटवा दी।
सचेंडी बिनौर निवासी 62 वर्षीय हरि शंकर बीते वर्ष पंचायती राज विभाग के क्लर्क पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मंगलवार रात को वह बेटी करुणा की वैवाहिक वर्षगांठ में शामिल होने बाइक से घाटमपुर स्थित बारीगांव जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ बेटी के जेठ चंद्रपाल और दोस्त राजेश भी थे।
रामगंगा नहर पुल के पास स्थित एनयूपीएल वाटर सप्लाई प्लांट के पास हाईवे पर फैली गीली मिट्टी पर बाइक फिसल कर गिर गई। जिससे बाइक पर बीच में बैठे हरि शंकर सिर के बल हाईवे पर गिरने गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं, बाइक चला रहे दोस्त राजेश और पीछे बैठे रिश्तेदार चंद्रपाल भी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां हरिशंकर की मौत हो गई।
नहर की सफाई कर मिट्टी की हो रही अवैध बिक्री
स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते सप्ताह से नहर की सफाई का काम चल रहा है। इससे निकलने वाली बलुई मिट्टी को नहर पटरी पर एकत्र किया जाता है। आरोप है कि रात में क्षेत्रीय खनन माफिया एनयूपीएल प्लांट कर्मियों की मिलीभगत से डंपरों में गीली मिट्टी भरकर ले जाते हैं। जो डंपर से मिट्टी गिरकर हाईवे पर फैल रही है।
