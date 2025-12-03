हाईवे पर फैली मिट्टी में बाइक फिसलने से बुजुर्ग की मौत, बेटी की एनिवर्सरी में शामिल होने जा रहे थे घाटमपुर

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिधनू रामगंगा नहर के पास स्थित एनयूपीएल वाटर सप्लाई प्लांट के सामने मंगलवार रात हाईवे पर फैली मिट्टी पर बाइक फिसलने से सिर के बल गिरे बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग बेटी की वैवाहिक वर्षगांठ में शामिल होने दो रिश्तेदारों संग बाइक से घाटमपुर बारीगांव जा रहे थे। हादसे के बाद आननफानन एनएचएआई के कर्मियों ने हाईवे पर फैली मिट्टी हटवा दी।

सचेंडी बिनौर निवासी 62 वर्षीय हरि शंकर बीते वर्ष पंचायती राज विभाग के क्लर्क पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मंगलवार रात को वह बेटी करुणा की वैवाहिक वर्षगांठ में शामिल होने बाइक से घाटमपुर स्थित बारीगांव जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ बेटी के जेठ चंद्रपाल और दोस्त राजेश भी थे।

रामगंगा नहर पुल के पास स्थित एनयूपीएल वाटर सप्लाई प्लांट के पास हाईवे पर फैली गीली मिट्टी पर बाइक फिसल कर गिर गई। जिससे बाइक पर बीच में बैठे हरि शंकर सिर के बल हाईवे पर गिरने गंभीर रूप से घायल हो गए।