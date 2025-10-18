रणजी ट्रॉफी : आंध्र प्रदेश पर भारी पड़ा रिंकू सिंह का बल्ला, 165 रनों की शानदार पारी की बदौलत UP को दिलाई बढ़त

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय टी-20 टीम के धाकड़ बल्लेबाजों में शुमार रिंकू सिंह ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए सीजन के पहले रणजी मुकाबले के अंतिम दिन शनिवार को आंध्र प्रदेश की टीम पर अकेले भारी पड़े। उन्होंने एक छोर पर डटे रहकर रणजी सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर (165 रन) बनानते हुए न सिर्फ मुकाबले को ड्रा कराया , बल्कि घरेलू मैदान में उत्तर प्रदेश का बढ़त के साथ आगाज कराया।

रिंकू सिंह ने टीम को पिछड़ने से बचाया सातवें विकेट के लिए उन्होंने विप्रराज (42) और आठवें विकेट के लिए शिवम शर्मा (38) के साथ शतकीय साझेदारी कर पहली पारी में टीम को पिछड़ने से बचाया। आंध्र प्रदेश की पहली पारी में 470 रनों के जवाब में चौथे दिन उप्र ने 169 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 471 रन बनाकर पारी को घोषित की और दोनों कप्तानों ने सहमति से मुकाबले को ड्रा पर छोड़ दिया।

पहली पारी में बढ़त के आधार पर उप्र के खाते में तीन ओर आंध्र प्रदेश के खाते में एक अंक आया है। मैन आफ द मैच बने रिंकू ने अपनी आक्रामक शैली के विपरीत बल्लेबाजी कर टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। इससे पहले रिंकू का रणजी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 163 रन था।

साझेदारी रही उपयोगी रिंकू और विप्रराज ने शनिवार को छह विकेट के नुकसान 294 रनों से आगे उप्र की पारी को बढ़ाया। सातवें विकेट के लिए 119 रनों की उपयोगी साझेदारी उप्र के लिए उम्मीद की किरण जगाई । रिंकू का शतक पूरा होने के बाद विप्रराज (42) एसके रशीद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद रिंकू ने शिवम शर्मा (38) के साथ संभलकर पारी को आगे बढ़ाया और एक छोर से रन गति को बनाए रखा।