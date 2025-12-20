कानपुर के लोगों सता रहा किसका डर? घरों के बाहर लटकाईं लाल और बैंगनी रंग की बोतलें

घर के आस पास सभी घरों में लाल रंग का पानी डालकर बोतलें लगाई गई है। मैने भी लगाई है, जब से लगाई है तब से महसूस हो रहा है कि कुत्ते, बिल्ली और बेसहारा जानवर गंदगी कम कर रहे हैं।

सुनील कुमार, मिर्जापुर कल्याणपुर।

पड़ोसियों के घरों के बाहर लगी लाल बोतल देखकर हमारे यहां भी लाल रंग डालकर बोतलें लगा दी गईं हैं। अभी कुछ असर तो नहीं दिख रहा है लेकिन लोग कहते है कि इससे आवारा जानवर गंदगी नहीं करते हैं।

विनोद कुमार, अंबेडकरपुरम, सेक्टर 6 ,कल्याणपुर

घरों के बाहर बैंगनी, लाल सहित अन्य रंगों का पानी बोतल रखने या टांगने से पशु नहीं आएंगे, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों ने कहीं सुना होगा तो वो उसी आधार पर समस्या से बचाव के लिए लाल, बैंगनी रंग के पानी की बोतल टांग रहे हैं या रख रहे हैं। यदि उनको यह उपाय करने से राहत मिल रही है, तो इसमें कुछ नुकसान नहीं है।

डा. आरके निरंजन, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।

हमारा अवचेतन मन ही हमारे दिमाग को सक्रिय करता है। व्यक्ति तरह तरह की बातों पर विश्वास कर लेता है। जैसे यदि व्यक्ति मानसिक रूप से मान लें कि वो बीमार हैं तो निश्चित तौर पर बीमार महसूस करने लगेगा। इसी तरह, लोगों ने एक मानसिकता बनाई कि गेट पर लाल, बैंगनी पानी की बाेतल टांगने से घर के बाहर कोई जानवर गंदगी नहीं करेगा। तो लाेग लाल, बैंगनी पानी की बोतल रख रहे हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

डा. नरेश चन्द्र, वरिष्ठ मनोविज्ञानी।