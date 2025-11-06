जमीन दिलाने के नाम पर 6 लोगों से हड़पे 1.13 करोड़, कृष्णा होम बिल्डर्स के संचालक समेत दो लोगों पर मुकदमा

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। जमीन का फर्जी बैनामा कर पनकी के रियल एस्टेट कंपनी के संचालक और उसके साथी ने छह लोगों से 1.13 करोड़ रुपये हड़प लिए। मामले में पीड़ितों ने एडीसीपी पश्चिम से गुहार लगाई। उनके आदेश पर दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच एसीपी पनकी कर रहे हैं।

कल्याणपुर के लवकुशपुरम पुराना शिवली रोड निवासी संजय कुमार के मुताबिक, रियल एस्टेट कंपनी कंपनी कृष्णा होम बिल्डर्स के संचालक अविनाश पाल और उसके साथी दीपक मिश्रा ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर कानपुर देहात के मैथा तहसील के ग्राम असई व अनूपपुर की जमीन का उन्हें फर्जी बैनामा किया था। उनकी तरह से कृष्ण कुमार राजपूत, शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, अक्षय गुप्ता, दुरबीन सिंह व दयाशंकर गुप्ता से भी फर्जी बैनामा किया गया।

इस वक्त हुआ था बैनामा यह बैनामा 19 जून 2020 से 11 नवंबर 2020 के बीच किया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि बैनामे में गाटा संख्या 396 की जगह गाटा संख्या 393 अंकित करवा दिया, जबकि उन लोगों के नाम पर गाटा संख्या 396 की कोई जमीन नहीं है। इस तरह से जमीन देने के नाम पर दया शंकर गुप्ता से 60 लाख रुपये, शैलेन्द्र गुप्ता से आठ लाख, अक्षय गुप्ता से पांच लाख, कृष्ण कुमार राजपूत से 6.65 लाख, संजय कुमार से 10 लाख व दूरबीन सिंह से 23.40 लाख रुपए आरोपितों ने हड़प लिए, जो लगभग 1.13 करोड़ रुपये है। पीड़ितों के मुताबिक, जमीन का कब्जा देने के नाम पर आरोपित लगातारउन्हें टाल रहे थे।

जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद पीड़ितों ने 28 अगस्त 202 को और एक सितंबर 2025 को पुलिस आयुक्त से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि मुख्य आरोपित कृष्णा होम बिल्डर्स कंपनी का मुख्तार आम दीपक मिश्रा हिस्ट्रीशीटर है। अधिकारियों के कई चक्कर लगाने के बाद एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह ने पीड़ितों की शिकायत सुनी।