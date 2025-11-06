Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन दिलाने के नाम पर 6 लोगों से हड़पे 1.13 करोड़, कृष्णा होम बिल्डर्स के संचालक समेत दो लोगों पर मुकदमा

    By Ankur Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:06 PM (IST)

    पनकी की रियल एस्टेट कंपनी के संचालक और साथी ने जमीन का फर्जी बैनामा कर छह लोगों से 1.13 करोड़ रुपये हड़पे। पीड़ितों की शिकायत पर एडीसीपी पश्चिम के आदेश से धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज। जांच एसीपी पनकी कर रहे हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। जमीन का फर्जी बैनामा कर पनकी के रियल एस्टेट कंपनी के संचालक और उसके साथी ने छह लोगों से 1.13 करोड़ रुपये हड़प लिए। मामले में पीड़ितों ने एडीसीपी पश्चिम से गुहार लगाई। उनके आदेश पर दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच एसीपी पनकी कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    कल्याणपुर के लवकुशपुरम पुराना शिवली रोड निवासी संजय कुमार के मुताबिक, रियल एस्टेट कंपनी कंपनी कृष्णा होम बिल्डर्स के संचालक अविनाश पाल और उसके साथी दीपक मिश्रा ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर कानपुर देहात के मैथा तहसील के ग्राम असई व अनूपपुर की जमीन का उन्हें फर्जी बैनामा किया था। उनकी तरह से कृष्ण कुमार राजपूत, शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, अक्षय गुप्ता, दुरबीन सिंह व दयाशंकर गुप्ता से भी फर्जी बैनामा किया गया।

    इस वक्त हुआ था बैनामा

    यह बैनामा 19 जून 2020 से 11 नवंबर 2020 के बीच किया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि बैनामे में गाटा संख्या 396 की जगह गाटा संख्या 393 अंकित करवा दिया, जबकि उन लोगों के नाम पर गाटा संख्या 396 की कोई जमीन नहीं है। इस तरह से जमीन देने के नाम पर दया शंकर गुप्ता से 60 लाख रुपये, शैलेन्द्र गुप्ता से आठ लाख, अक्षय गुप्ता से पांच लाख, कृष्ण कुमार राजपूत से 6.65 लाख, संजय कुमार से 10 लाख व दूरबीन सिंह से 23.40 लाख रुपए आरोपितों ने हड़प लिए, जो लगभग 1.13 करोड़ रुपये है। पीड़ितों के मुताबिक, जमीन का कब्जा देने के नाम पर आरोपित लगातारउन्हें टाल रहे थे।

    जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद पीड़ितों ने 28 अगस्त 202 को और एक सितंबर 2025 को पुलिस आयुक्त से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि मुख्य आरोपित कृष्णा होम बिल्डर्स कंपनी का मुख्तार आम दीपक मिश्रा हिस्ट्रीशीटर है। अधिकारियों के कई चक्कर लगाने के बाद एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह ने पीड़ितों की शिकायत सुनी।

    उनके निर्देश के बाद आरोपितों के खिलाफ पनकी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।वहीं, मामले में दीपक मिश्रा ने बताया कि अक्षय गुप्ता और शैलेन्द्र का जमीन पर कब्जा है। संजय का साढ़े छह लाख रुपये बाकी है। उनसे खाते का रिकार्ड मांगा गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया जबकि बाकी लोगों को उनकी रकम वापस की जा चुकी है। कई लोगों से कोर्ट में मुकदमा भी विचाराधीन है। मामले में एडीसीपी कपिल देव सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्जकर जांच कराई जा रही है।