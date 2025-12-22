महाठग रवीन्द्र और उसकी कंपनियों के 44 खाते और 37 करोड़ की प्रॉपर्टी चिह्नित, एक लाइसेंस पर रजिस्टर्ड थीं 6 कंपनी

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समेत 10 देशों के एक हजार से ज्यादा लोगों से महाठगी करने के आरोपित रवीन्द्रनाथ सोनी के फरार साथियों अभिनेता सूरज जुमानी, गुरमीत कौर और दिव्या के खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। महाठग और उसकी कंपनियों के नाम 44 खाते और 37 करोड़ की संपत्तियां चिह्नित हुई हैं। हालांकि एसआइटी की जांच में इसकी संख्या और बढ़ सकती है। नोटिस का जवाब न देने पर रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ खली को एक दो दिन में रिमाइंडर भेजा जाएगा।

    वहीं पुलिस के मुताबिक ठगी की रकम डेढ़ हजार करोड़ तक पहुंच गई है। कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े दिल्ली के मालवीयनगर निवासी रवीन्द्र के खिलाफ अब तक 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कोतवाली पुलिस ने उसे महज 42.29 लाख रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था जबकि मलेशिया, दुबई समेत कई अन्य देशों से लोगों ने पुलिस को ई-मेल भेजकर शिकायत की है।

    पुलिस आयुक्त से कर सकते हैं मुलाकात 

    सोमवार को कुछ लोग कानपुर आकर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मुलाकात कर सकते हैं। इस मामले में गठित एसआइटी के अधिकारी का कहना है कि जांच में सामने आया है कि ब्लूचिप के अलावा 17 अन्य कंपनियों में लोगों से निवेश कराया गया। इनमें से चार कंपनियां भारत की हैं। इनमें छह कंपनियां तो एक ही लाइसेंस पर रजिस्टर्ड मिलीं। कंपनियों में मैनेजर, निदेशक, एडमिन की भी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें गुरमीत कौर, दिव्या और अभिनेता सूरज जुमानी का नाम सामने आया है।

    आरोपितों में दिव्या दिल्ली की, गुरमीत मुंबई और सूरज जुमानी दक्षिण भारत का रहने वाला है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार के मुताबिक आरोपित कहीं बाहर न जा सकें, इसके लिए इन्हें लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। यह नोटिस देश भर के हवाई अड्डों को भेजे जाएंगे।

    रेसलर खली को भेजा जाएगा रिमाइंडर

    एसआइटी की ओर से अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली को नोटिस जारी हुआ था। सोनू ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दे नोटिस का जवाब दे दिया था, हालांकि उसे अधिकारियों ने नहीं माना। उनका कहना है कि एसआइटी ने मामले में 244 सवालों की सूची तैयार कर रखी है, जिसका जवाब देने के लिए उन्हें कानपुर आना होगा। वहीं, खली की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उनको एसआइटी के अधिकारी रिमाइंडर नोटिस जारी कर सकते हैं।