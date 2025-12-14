Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में दुष्कर्मी बोला- वर्दी पहनकर औकात न भूलो, सिपाही ने पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया था

    By Vipin Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    कानपुर में दुष्कर्म के आरोप में एक सिपाही को फटकार लगाते हुए कहा गया कि वह अपनी वर्दी पहनकर अपनी औकात न भूले। यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर प्रचलित करने की धमकी देकर जेवर और 35 हजार रुपये हड़पने का आरोपित सिपाही से अभद्रता करने में भी नहीं चूका। सिपाही के फोन करने पर गाली-गलौज करते हुए बोला, वर्दी पहनकर औकात न भूलो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और फिर गिरफ्तार कर थाने लाकर पुलिसिया अंदाज में उसे सबक सिखाया।

    गोविंदनगर थानाक्षेत्र में रहने वाली महिला ने बीते शुक्रवार को आरोपित सेवाग्राम कालोनी निवासी ओम ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपित बहाने से नजदीक के होटल में ले गया, जहां काफी नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।

    आरोपित ने इसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो प्रचलित कर बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बदनामी के डर से उसे घर से ले जाकर जेवर और करीब 35 हजार रुपये सौंप दिए। बाद में और रुपयों की मांग की तो बेटी ने असमर्थता जताई।

    उसके फिर वीडियो प्रचलित करने की धमकी देने पर बेटी ने उन्हें आपबीती बताई तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस से मदद मांगी। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया आरोपित को बुलाने के लिए सिपाही ने फोन किया था।

    इस पर आराेपित ने सिपाही को ही गाली-गलौज धमकाना शुरू कर दिया। इस पर मुकदमा दर्ज करने के बाद लोकेशन के आधार पर आरोपित को इटावा के सिविल लाइंस इलाके से गिरफ्तार किया गया है। रविवार को कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपित को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।