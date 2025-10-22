रणजी का रण: ओडिशा की चुनौती से निपटने के लिए पसीना बहाएंगे UP के खिलाड़ी

Language
    By Ankush Kumar Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम ओडिशा के खिलाफ मुकाबले की तैयारी में जुटी है। खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ओडिशा एक मजबूत टीम है। रणजी ट्रॉफी भारत का प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर राष्ट्रीय टीम में खेलने का अवसर मिलता है। यूपी टीम बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध है।

    ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्राफी मैच के लिए अभ्यास करते उत्तर प्रदेश टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया रणजी ट्राफी का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ ड्रा पर समाप्त हुआ। अब घरेलू मैदान में उप्र सीजन के दूसरे मुकाबले में ओडिशा की चुनौती से पार पाने उतरेगी।

    दूसरे मुकाबले से पहले मेहमान टीम ओडिशा और मेजबान टीम उप्र के खिलाड़ी 23 और 24 अक्टूबर को होने वाले आफिशियल नेट में तैयारियों को पुख्ता करने उतरेंगे। गुरुवार को सुबह साढ़े 10 बजे से उप्र की टीम ग्रीन पार्क में तैयारियों को दुरुस्त करेगी। दोपहर के सत्र में ओडिशा की टीम नेट्स के लिए उतरेंगी।

    उप्र रणजी टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने बताया कि रणजी ट्राफी के पहले मैच में उप्र की टीम ने रिंकू की 165 रनों की मैराथन पारी से बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। अब 25 अक्टूबर को घरेलू मैदान में ओडिशा के साथ होने वाले मुकाबले में उप्र जीत की आस लेकर उतरेगी। आफिशियल नेट में उ्रप की टीम का फोकस बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी पर ज्यादा रहेगा।

    कोच ने कहा कि हमारे बल्लेबाज रिंकू सिंह, अभिषेक गोस्वामी, आर्यन जुयाल के बल्ले से रन निकले हैं। नेट्स पर विप्रराज, प्रशांतवीर पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। उनका साथ देने लिए स्पिनर करन शर्मा और रिंकू से भी बालिंग कराई जाएगी।

    मैच के लिए फाइनल हुई पिच की स्थिति को देखने के बाद अतिरिक्त स्पिनर के रूप में प्रशांतवीर को खिलाया जा सकता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के खिलाफ फीकी रही उप्र की तेज गेंदबाजी को धार देने के लिए आकिब खान और शिवम मावी के साथ टीम में कुनाल त्यागी को भी मौका दिया जा सकता है।