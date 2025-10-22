रणजी का रण: ओडिशा की चुनौती से निपटने के लिए पसीना बहाएंगे UP के खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया रणजी ट्राफी का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ ड्रा पर समाप्त हुआ। अब घरेलू मैदान में उप्र सीजन के दूसरे मुकाबले में ओडिशा की चुनौती से पार पाने उतरेगी।

दूसरे मुकाबले से पहले मेहमान टीम ओडिशा और मेजबान टीम उप्र के खिलाड़ी 23 और 24 अक्टूबर को होने वाले आफिशियल नेट में तैयारियों को पुख्ता करने उतरेंगे। गुरुवार को सुबह साढ़े 10 बजे से उप्र की टीम ग्रीन पार्क में तैयारियों को दुरुस्त करेगी। दोपहर के सत्र में ओडिशा की टीम नेट्स के लिए उतरेंगी।



उप्र रणजी टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने बताया कि रणजी ट्राफी के पहले मैच में उप्र की टीम ने रिंकू की 165 रनों की मैराथन पारी से बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। अब 25 अक्टूबर को घरेलू मैदान में ओडिशा के साथ होने वाले मुकाबले में उप्र जीत की आस लेकर उतरेगी। आफिशियल नेट में उ्रप की टीम का फोकस बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी पर ज्यादा रहेगा।