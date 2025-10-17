रणजी का रण: तीसरे दिन का खेल शुरू, उप्र को बल्लेबाजों से आस

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्राफी मुकाबले में तीसरे दिन उप्र ने एक विकेट के नुकसान पर 73 रन से आगे खेलना शुरू कर दिया है। पहली पारी में आंध्र प्रदेश के 470 रनों के जवाब में उप्र को मजबूत करने का दारोमदार क्रीज पर डटे सलामी बल्लेबाज माधव और आर्यन के साथ करन, प्रियम, रिंकू और आराध्य के कंधों पर होगा।

जो घरेलू मैदान में उप्र को मैच के तीसरे दिन मजबूत कर करने उतरेंगे। शुक्रवार को मैच में तीसरे दिन उप्र के बल्लेबाज माधव 33 और उप कप्तान आर्यन 27 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उप्र 32 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 85 रन बना चुका है। अभी भी पहली पारी के आधार पर उप्र आंध्र प्रदेश से 384 रन पीछे चल रहा है।

इससे पहले ग्रीन पार्क में रणजी ट्राफी मुकाबले के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश की पारी 470 रनों पर समाप्त हुई। बल्लेबाज केएस भरत (142) और एसके रशीद (136) की शतकीय पारी से आंध्र प्रदेश मैच के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। एक समय 500 के योग की ओर जाते दिख रहे आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों पर ब्रेक उप्र के गेंदबाजों ने लगाया और मेहमान टीम के सात विकेट 181 रनों के भीतर गिराकर उप्र की मैच में काफी हद तक वापसी कराई।