रणजी का रण: तीसरे दिन का खेल शुरू, उप्र को बल्लेबाजों से आस
रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश तीसरे दिन बल्लेबाजी कर रही है। टीम को अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है ताकि वे एक मजबूत स्कोर बना सकें और मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। टीम प्रबंधन और समर्थकों को विश्वास है कि बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करेंगे और टीम को जीत की ओर ले जाएंगे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्राफी मुकाबले में तीसरे दिन उप्र ने एक विकेट के नुकसान पर 73 रन से आगे खेलना शुरू कर दिया है। पहली पारी में आंध्र प्रदेश के 470 रनों के जवाब में उप्र को मजबूत करने का दारोमदार क्रीज पर डटे सलामी बल्लेबाज माधव और आर्यन के साथ करन, प्रियम, रिंकू और आराध्य के कंधों पर होगा।
जो घरेलू मैदान में उप्र को मैच के तीसरे दिन मजबूत कर करने उतरेंगे। शुक्रवार को मैच में तीसरे दिन उप्र के बल्लेबाज माधव 33 और उप कप्तान आर्यन 27 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उप्र 32 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 85 रन बना चुका है। अभी भी पहली पारी के आधार पर उप्र आंध्र प्रदेश से 384 रन पीछे चल रहा है।
इससे पहले ग्रीन पार्क में रणजी ट्राफी मुकाबले के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश की पारी 470 रनों पर समाप्त हुई। बल्लेबाज केएस भरत (142) और एसके रशीद (136) की शतकीय पारी से आंध्र प्रदेश मैच के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। एक समय 500 के योग की ओर जाते दिख रहे आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों पर ब्रेक उप्र के गेंदबाजों ने लगाया और मेहमान टीम के सात विकेट 181 रनों के भीतर गिराकर उप्र की मैच में काफी हद तक वापसी कराई।
पहले दिन एक विकेट लेने वाले स्पिनर विप्रराज दूसरे दिन आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों के लिए परेशानी बने। विप्रराज को दूसरे छाेर पर शिवम, कप्तान करन का साथ मिला। विप्रराज ने 41 ओवर की गेंदबाजी में 136 रन देकर चार विकेट लिए। दूसरे छोर पर शिवम शर्मा ने 35 ओवर डालकर एक और करन शर्मा ने 27 ओवर की गेंदबाजी में 94 रन खर्च कर एक विकेट हासिल किया।
