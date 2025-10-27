Language
    Ranji Trophy UP Vs Odisha: कप्तान करन ने जड़ा शतक, आराध्य भी सेन्चुरी के करीब

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:21 AM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उत्तर प्रदेश और ओडिशा की टीमें आमने-सामने हैं। ओडिशा के 243 रनों के जवाब में, उत्तर प्रदेश ने अच्छी शुरुआत की और तीसरे दिन तक 52 रनों की बढ़त बना ली। कप्तान करन ने शानदार शतक जड़ा, जबकि आराध्य यादव शतक के करीब हैं। इससे पहले, ओडिशा के गेंदबाज संबित ने उत्तर प्रदेश के दो शुरुआती विकेट जल्दी झटक लिए थे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्राफी मुकाबले के तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। ओडिशा के 243 रनों के जवाब में उप्र की टीम ने दूसरे दिन ही तीन विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाकर ओडिशा पर 19 रन की बढ़त हासिल कर ली थी।

    सोमवार को तीसरे दिन की शुरुआत पिच पर डटे कप्तान करन 100 और आराध्य यादव 92 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाज संभलकर खेलते हुए ओडिशा पर बड़ी बढ़त की की ओर बढ़ रहे हैं। उप्र की ओडिशा पर अभी तक की कुल बढ़त 52 रन की हो गई है।

    बता दें कि रविवार को बिना किसी नुकसान के 17 रन से आगे खेलने उतरी उप्र की टीम को ओडिशा के तेज गेंदबाज संबित ने दो करारे झटके दिए थे। उप्र का पहला विकेट 45 के योग पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी (24) के रूप में गिरा था।

    अभिषेक संबित की अंदर आती गेंद को खेलने में चूके और क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके तुरंत बाद ही संबित ने उप कप्तान और विकेटकीपर आर्यन जुयाल को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखाई थी। आर्यन की गिल्लियां भी संबित की शानदार गेंद पर बिखरीं।