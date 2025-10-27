Ranji Trophy UP Vs Odisha: कप्तान करन ने जड़ा शतक, आराध्य भी सेन्चुरी के करीब

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उत्तर प्रदेश और ओडिशा की टीमें आमने-सामने हैं। ओडिशा के 243 रनों के जवाब में, उत्तर प्रदेश ने अच्छी शुरुआत की और तीसरे दिन तक 52 रनों की बढ़त बना ली। कप्तान करन ने शानदार शतक जड़ा, जबकि आराध्य यादव शतक के करीब हैं। इससे पहले, ओडिशा के गेंदबाज संबित ने उत्तर प्रदेश के दो शुरुआती विकेट जल्दी झटक लिए थे।