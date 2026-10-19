Ranji Trophy: ग्रीन पार्क में यूपी का जलवा! गोवा 164 पर ऑलआउट, कप्तान आर्यन का शानदार अर्धशतक

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्राफी मुकाबले में दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश की टीम ने गोवा पर पारी की बढ़त हासिल कर ली। पहली पारी में 202 रन बनाने वाली उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने गोवा को पहली पारी में 164 रनों पर रोक 38 रन की बढ़त हासिल की।

जवाब में दूसरी पारी में कप्तान आर्यन जुयाल की नाबाद अर्धशतकीय पारी के बदौलत उत्तर प्रदेश ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 38 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश की कुल बढ़त 140 रनों की हो गई है। अब तीसरे दिन उत्तर प्रदेश की नजर बड़े स्कोर पर रहेगी। जबकि, गोवा के गेंदबाज उत्तर प्रदेश के शेष छह विकेट जल्द गिरकर मुकाबले में जीत के लिए उतरेंगे।

सोमवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में मुकाबले के तीसरे दिन गोवा ने 43 रन से आगे खेलना शुरू किया। सुयश (19) और शिवेन्द्र (44) जीशान अंसारी की फिरकी का शिकार हुए। इसके बाद कप्तान अभिनव (26) करन और स्नेहल शून्य पर जीशान अंसारी की फिरकी में फंसे। ललित एक रन पर कार्तिक यादव और यश 36 रन पर वंश का शिकार बने।

वंश ने दर्शन को 11 पर करन के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद रित्विक (9), कौशिक (6) और शुभम (4) पर आउट हुए। अमूल्य (7) रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में उत्तर प्रदेश की ओर से जीशान अंसारी ने पांच विकेट लिए। दूसरे छोर पर उनके साथ कार्तिक और वंश ने दो- दो विकेट लेकर दिया एक विकेट करन के खाते में आया।

दूसरी पारी में उत्तर प्रदेश की खराब शुरुआत गोवा पर 38 रनों के बाद हासिल करने के बाद घरेलू मैदान में दूसरी पारी खेलने उतरी उत्तर प्रदेश की शुरुआत बेहद खराब रही। इस्लामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी और माधव कौशिक बिना खाता खोले पेवेलियन लौटे। अभिषेक को तेज गेंदबाज यश ने क्लीन बोल्ड और माधव को पगबाधा आउट किया।