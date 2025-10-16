Ranji Trophy Score Update: बड़े स्कोर पर आंध्र प्रदेश की नजर, शतक लगाकर खेल रहे रशीद

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क में रणजी ट्राफी मुकाबले के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश की टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 289 रनों के आगे खेलना शुरू कर दिया है। 110 ओवर में आंध्र प्रदेश की टीम चार विकेट के नुकसान पर 354 रन बना चुकी है। बल्लेबाज एसके रशीद ने अपना शतक पूरा कर लिया है। वे 268 गेंदों पर 125 रन बनाकर खेल रहे हैं।

दूसरे छोर पर उनका साथ देने आए करन शिंदे 17 रन बनाकर आउट हो गए हैं। करन का विकेट स्पिनर विप्रराज ने लिया। अब क्रीज पर रशीद का साथ रेवंथ 12 रन बनाकर दे रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश की टीम की नजर बड़े स्कोर की ओर है।

इससे पहले बुधवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्राफी मुकाबले में आंध्र प्रदेश के कप्तान रिक्की भुई ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। कप्तान के निर्णय को विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत और सलामी बल्लेबाज अभिषेक रेड्डी ने सही साबित किया। अभिषेक (36) के योग पर स्पिनर विप्रराज की फिरकी में फंसे और विकेट के पीछे आर्यन जुयाल के हाथों कैच हुए। 93 रन पर एक विकेट गिर जाने के बाद टीम के आंध्र प्रदेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी केएस भरत और एसके रशीद ने पारी को संभाला।

भरत और रशीद की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 194 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत किया। केएस भरत मैच के तीसरे सत्र में तेज गेंदबाज आकिब की गेंद पर माधव कौशिक के हाथों कैच हुए। आउट होने से पहले भरत ने 244 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 142 रनों की मैराथन पारी खेली।