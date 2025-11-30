DMSRDE पहुंचकर राजनाथ सिंह ने देखे ऊंचे पहाड़ों पर गोला दागने वाले टैंक, टिकाऊ रक्षा उत्पाद तैयार करने की कि अपील

जागरण संवाददाता, कानपुर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को डीएमएसआरडीई (डिफेंस मैटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट) पहुंचकर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में गोले दागने वाले टैंकों को देखा और टैंक की गोला दागने की क्षमता व अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की जानकारी ली।

रक्षामंत्री शाम सवा पांच बजे के बाद डीएमएसआरडीई पहुंचे। गेट के पास लगी पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइलमैन एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शाम छह बजे के बाद संस्थान के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक में उन्होंने डीएमएसआरडीई के बूट एंटीमाइन, हाई एल्टीट़यूड टैंक और बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रदर्शन भी देखा।

अधिकारियों ने संस्थान के अन्य उत्पादों और अनुसंधान कार्यों के बारे में उन्हें बताया। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों से अपील की कि वह टिकाऊ, बेहतरीन के साथ ही सस्ते रक्षा उत्पाद तैयार करने को लेकर शोध करें।