रेलवे में नौकरी दिलान के नाम पर बाप-बेटे ने महिला से 5.50 लाख ठगे, पांच लोगों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता,कानपुर। अनवरगंज में रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पिता-पुत्र ने परिवार के पांच लोगों के साथ मिलकर महिला से 5.50 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की तो पुलिस ने आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया है।

अनवरगंज थानाक्षेत्र के दलेलपुरवा निवासी रश्मि मिश्रा ने बताया कि उनका मायका उन्नाव जनपद के सिविल लाइंस कल्याणी देवी मुहल्ले में है। वहां पड़ोस में रहने वाले कृष्ण कुमार अवस्थी और उनके बेटे अवनीश ने बेटी को रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे में कई बड़े अधिकारियों से उनकी पहचान है।