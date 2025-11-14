रेलवे में नौकरी दिलान के नाम पर बाप-बेटे ने महिला से 5.50 लाख ठगे, पांच लोगों पर मुकदमा
एक महिला से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 5.50 लाख रुपये की ठगी हुई है। पिता-पुत्र की जोड़ी सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने महिला को रेलवे में नौकरी का झूठा वादा करके उससे पैसे लिए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,कानपुर। अनवरगंज में रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पिता-पुत्र ने परिवार के पांच लोगों के साथ मिलकर महिला से 5.50 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की तो पुलिस ने आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया है।
अनवरगंज थानाक्षेत्र के दलेलपुरवा निवासी रश्मि मिश्रा ने बताया कि उनका मायका उन्नाव जनपद के सिविल लाइंस कल्याणी देवी मुहल्ले में है। वहां पड़ोस में रहने वाले कृष्ण कुमार अवस्थी और उनके बेटे अवनीश ने बेटी को रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे में कई बड़े अधिकारियों से उनकी पहचान है।
इस पर रश्मि ने उन्हें आनलाइन 5.50 लाख रुपये दिए। दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 तक बेटी नौकरी का इंतजार करती रही। नौकरी न मिलने पर आरोपितों से जब रुपये वापस मांगे तो उन्होंने जान से मरवाने की धमकी दी। अनवरगंज थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पिता-पुत्र भाई व भतीजे समेत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
