    आज फतेहपुर दौरे पर राहुल गांधी, रायबरेली में हरिओम के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:54 AM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह 8 बजे विशेष विमान से चकेरी हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा फतेहपुर जाएंगे, जहां वे रायबरेली में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद, वे सुबह 11 बजे गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह आठ बजे विशेष विमान से चकेरी हवाई अड्डे पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से फतेहपुर जाएंगे। रायबरेली में चोर समझकर पिटाई किए जाने से मरे हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से फतेहपुर में मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।

    गुरुवार को अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर सुरक्षा बंदोबस्त परखे। राहुल गांधी दिल्ली से विशेष विमान से आने के बाद सुबह 8:15 बजे सड़क मार्ग से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:15 से 9:45 बजे तक दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। सुबह 9:45 बजे फतेहपुर से चलकर चकेरी हवाई अड्डे लौटेंगे।

    यहां से सुबह 11 बजे विशेष विमान से गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेंगे। चकेरी एयरपोर्ट से राहुल के साथ शहर के कांग्रेस नेता भी फतेहपुर जाएंगे। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों और राहुल गांधी के सुरक्षा अधिकारियों ने चकेरी हवाई अड्डे पर सुरक्षा बंदोबस्त जांचे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर हवाई अड्डे के वीआइपी लाज में तैयारी बैठक हुई।

    इसमें उनके फतेहपुर जाने और आने के दौरान सेफ हाउस, रूट प्लान, वैकल्पिक मार्ग पर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी के सुरक्षा प्रभारी विक्रम सिंह, एसीएम प्रथम, हवाई अड्डा निदेशक संजय कुमार, कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला रहे।