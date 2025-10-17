आज फतेहपुर दौरे पर राहुल गांधी, रायबरेली में हरिओम के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे

जागरण संवाददाता, कानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह आठ बजे विशेष विमान से चकेरी हवाई अड्डे पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से फतेहपुर जाएंगे। रायबरेली में चोर समझकर पिटाई किए जाने से मरे हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से फतेहपुर में मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।

गुरुवार को अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर सुरक्षा बंदोबस्त परखे। राहुल गांधी दिल्ली से विशेष विमान से आने के बाद सुबह 8:15 बजे सड़क मार्ग से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:15 से 9:45 बजे तक दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के स्वजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। सुबह 9:45 बजे फतेहपुर से चलकर चकेरी हवाई अड्डे लौटेंगे।

यहां से सुबह 11 बजे विशेष विमान से गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेंगे। चकेरी एयरपोर्ट से राहुल के साथ शहर के कांग्रेस नेता भी फतेहपुर जाएंगे। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों और राहुल गांधी के सुरक्षा अधिकारियों ने चकेरी हवाई अड्डे पर सुरक्षा बंदोबस्त जांचे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर हवाई अड्डे के वीआइपी लाज में तैयारी बैठक हुई।