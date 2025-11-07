कानपुर में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आज से, 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आठ व नौ नवंबर को डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस व डेडलिफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कालेज में किया जाएगा।

शुक्रवार को सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर वर्ग में महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों का भार किया जाएगा। एसोसिएशन के सचिव सौरभ गौर ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

इसके लिए पंजीकरण की शुरुआत सात नवंबर को होगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कानपुर मंडल टीम में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग से नौ और महिला वर्ग में आठ भार वर्ग में खिलाड़ी पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे।