    कानपुर में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आज से, 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

    By Ankush Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:47 AM (IST)

    कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन 8 और 9 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज में होने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 400 खिलाड़ी भाग लेंगे। पुरुष और महिला वर्ग में खिलाड़ी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

    कानपुर में पावर लिफ्टिंग: 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आठ व नौ नवंबर को डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस व डेडलिफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कालेज में किया जाएगा।

    शुक्रवार को सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर वर्ग में महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों का भार किया जाएगा। एसोसिएशन के सचिव सौरभ गौर ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

    इसके लिए पंजीकरण की शुरुआत सात नवंबर को होगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कानपुर मंडल टीम में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग से नौ और महिला वर्ग में आठ भार वर्ग में खिलाड़ी पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे।

