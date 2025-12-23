PM Modi के लखनऊ आगमन को लेकर कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बदलाव, इन मार्गों पर जाने से बचें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर को लखनऊ आगमन के चलते कानपुर से गुजरने वाले भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। यह बदलाव अटल बिहारी वाजप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ के ठाकुरगंज हरदोई रोड पर नवनिर्मित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर से लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। जो 24 दिसंबर रात 10 बजे से शुरु होकर 25 दिसंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बताया कि किसी भी असुविधा की स्थिति से बचने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 9305104340 व ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 9305104387 नंबर जारी किया गया है।
भारी वाहनों के लिए ऐसी रहेगी डायवर्जन व्यवस्था
बांदा,हमीरपुर व महोबा की तरफ से आने वाले भारी और व्यावसायिक वाहन वाहन जिन्हे लखनऊ होकर अंबेडकर नगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया गाजीपुर आजमगढ़ आदि जनपदों को जाना है।
ऐसे वाहन घाटमपुर चौराहे से दाहिनें मुडकर चौडगरा, फतेहपुर, लालगंज, बछरावा हैदरगढ़ व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।
इटावा,औरैया,झांसी और कानपुर देहात की तरफ से आने वाले भारी और व्यावसायिक वाहन जिन्हे लखनऊ होकर अंबेडकरनगर,बस्ती,संतकबीर नगर,गोरखपुर,देवरिया,महाराजगंज,कुशीनगर,बलिया,गाजीपुर और आजमगढ़ आदि जनपदों को जाना है। ये वाहन रामादेवी फ्लाईओवर से दाहिने मुड़कर महाराजपुर, चौडगरा, फतेहपुर, लालगंज, बछरावा हैदरगढ़ व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जा सकेंगे।
कन्नौज व कानपुर शहर से आने वाले भारी और व्यावसायिक वाहन जिन्हे लखनऊ होकर अंबेडकर नगर, बस्ती, संतकबीर नगर,गोरखपुर,देवरिया,महाराजगंज,कुशीनगर,बलिया,गाजीपुर और आजमगढ़ आदि जनपदों को जाना है। ये वाहन रामादेवी चौराहे से महाराजपुर,चौडगरा,फतेहपुर,लालगंज,बछरावा हैदरगढ़ व पूर्वांचल एकाप्रेस-वे होते हुए जायेंगे।
