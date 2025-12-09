एसडीएम, एसीपी और एआरटीओ ने की ओवरलोड वाहनों की जांच, 14 डंपर किए सीज

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार भोर पहर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन को लेकर संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। एसडीएम संजीव कुमार दीक्षित, एसीपी मंजय सिंह ,एआरटीओ प्रवर्तन, बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज, ककवन थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह राजपूत और पुलिस बल की मौजूदगी में बिल्हौर से ककवन तक जांच की गई। इस दौरान 14 ओवरलोड डंपरों को सीज किया गया, जबकि 52 वाहनों के चालान विभिन्न अनियमितताओं पर किए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच के दौरान वाहनों में ओवरलोड, अल्टरेशन, टायरों की कम गहराई, प्रेशर हार्न से ध्वनि प्रदूषण, फिटनेस फेल, बीमा फेल और टैक्स फेल जैसी कमियां पाई गईं। एसडीएम ने बताया कि इस दौरान 8,78,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि भारी वाहनों की निगरानी और दस्तावेज़ सत्यापन अब और सख्त होंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर भोर पहर शुरू किया गया यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है।